Zweiter Startkomplex im Rahmen des europäischen Raumfahrtprogramms in Prüfung

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Zweiter Startkomplex im Rahmen des europäischen Raumfahrtprogramms in Prüfung

Ein wichtiger Schritt wird im Rahmen der Bemühungen Europas unternommen, eine eigene Weltrauminfrastruktur zu entwickeln und die Abhängigkeit von externen Einflüssen zu verringern. Laut ixbt.com haben das spanische Unternehmen PLD Space und die französische Raumfahrtbehörde (CNES) mit der Prüfung der Möglichkeiten für den Bau einer zweiten Startrampe am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana begonnen. Diese Initiative ist Teil eines umfassenden Programms zur Steigerung der Kapazitäten europäischer kommerzieller Trägerraketen. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Die Möglichkeit, den neuen Komplex im Bereich des ehemaligen französischen Diamant-Raketengeländes anzusiedeln, wird derzeit evaluiert. Aktuell arbeitet CNES daran, dieses Gebiet für die Nutzung durch mehrere private Betreiber anzupassen. Die geplante Startrampe ist für die Miura 5 sowie die größere Miura 9 von PLD Space vorgesehen und soll eine Erhöhung der zukünftigen Startfrequenz ermöglichen.

Unterstützung und Finanzierung durch die Europäische Weltraumorganisation

Diese Projekte werden im Rahmen des von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) angekündigten European Launcher Challenge-Programms umgesetzt. Das Hauptziel des Programms besteht darin, Europas unabhängigen Zugang zum Weltraum zu sichern. Der im August unterzeichnete Vertrag mit einem Gesamtwert von 158,9 Millionen Euro wird hauptsächlich von Spanien finanziert, wobei auch Deutschland seine Beteiligung einbringt.

Es ist erwähnenswert, dass PLD Space bereits mit dem Bau seines ersten Startkomplexes am Weltraumbahnhof Kourou beschäftigt ist. Im Juni dieses Jahres wurde das Unternehmen zum ersten privaten Betreiber in der Geschichte, der einen Vertrag mit CNES über den Bau einer privaten Startrampe an diesem Weltraumbahnhof unterzeichnete.

Zukunftspläne und Tests

Bisher hat das Unternehmen in seiner Geschichte nur einen erfolgreichen Flug absolviert; die suborbitale Rakete Miura 1 wurde im Oktober 2023 erfolgreich gestartet. Der erste Testflug der Miura 5, auf die sich der Fokus konzentriert, ist für 2026 vom ersten Komplex in Kourou aus geplant.

Die Idee zum Bau eines zweiten Startkomplexes befindet sich derzeit noch in der Phase der gemeinsamen Untersuchung. Die Schaffung dieser Infrastruktur wird jedoch eine wichtige Grundlage für den sequenziellen und kontinuierlichen Start der Miura 5 und Miura 9 Raketen bilden, was Europas Position auf dem kommerziellen Weltraummarkt erheblich stärken wird.

PLD SpaceWeltraumbahnhof KourouESAMiura 5Raumfahrtprogramm
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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