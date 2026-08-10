Manchester City beendet Asien-Tour mit Sieg gegen Atlético Madrid

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Manchester City beendet Asien-Tour mit Sieg gegen Atlético Madrid

Manchester City unter der Leitung von Enzo Maresca hat Atlético Madrid im letzten Spiel der Saisonvorbereitungs-Tour durch Asien in Seoul mit 3:1 bezwungen. Obwohl der englische Klub im Seoul World Cup Stadium zunächst in Rückstand geriet, drehte er die Partie dank einer starken zweiten Halbzeit. Das berichtet Goal.com berichtet .

In der ersten Halbzeit brachte der 16-jährige Jorge Domínguez Atlético Madrid mit seinem Treffer in Führung. Nach der Pause präsentierten sich die Citizens jedoch mit einer völlig anderen Einstellung, nutzten die Lücken in der gegnerischen Defensive konsequent aus und übernahmen die Kontrolle über das Spiel.

Omar Marmoushs Doppelpack ebnet den Weg zum Sieg

Der ägyptische Stürmer Omar Marmoush erzielte in der zweiten Halbzeit innerhalb von nur drei Minuten zwei Tore und entschied damit die Partie. Nach Vorlagen von Antoine Semenyo traf der Angreifer zweimal und brachte sein Team in Führung. In der Nachspielzeit setzte Rayan Aït-Nouri nach einem Zuspiel von Divin Mubama den Schlusspunkt und stellte den Endstand her.

Im Gespräch mit den offiziellen Klubmedien äußerte sich Omar Marmoush zur Partie. Er betonte, dass er seine Chancen in der ersten Halbzeit nicht genutzt habe und sich nach der Pause voll darauf konzentriert habe, die richtigen Positionen einzunehmen. Seinen Worten zufolge ermöglichten ihm die Vorgaben des Trainers und die Unterstützung seiner Mitspieler, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein.

Anpassung unter dem neuen Trainer

Nach dem Ende der Ära von Pep Guardiola haben die Spieler von Manchester City eine neue Phase eingeleitet und arbeiten derzeit daran, sich an Enzo Marescas taktisches System anzupassen. Marmoush betonte, dass der Übergang von einer über zehn Jahre entwickelten Spielstruktur zu neuen Anforderungen nicht einfach sei. Die Mannschaft übernehme die Ideen des Trainers jedoch nach und nach, und das Sommertrainingslager sei äußerst effektiv verlaufen.

Auch die Unterstützung der Fans während der Asien-Tour sowie die positiven Eindrücke der Mannschaft von der koreanischen Kultur wurden hervorgehoben. Der Stürmer erklärte zudem, dass es während der Sommerpause wichtige Veränderungen in seinem Familienleben gegeben habe, und machte keinen Hehl daraus, dass sich dies positiv auf seinen mentalen Zustand ausgewirkt habe.

Mit diesem Sieg hat Manchester City die Saisonvorbereitung mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen und richtet seine volle Aufmerksamkeit nun auf das nächste Pflichtspiel: das Duell mit Arsenal im englischen Supercup, dem Community Shield.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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