Kaltstart in der Premier League: Brighton deklassiert Aston Villa am 1. Spieltag!

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Kaltstart in der Premier League: Brighton deklassiert Aston Villa am 1. Spieltag!

Am ersten Spieltag der neuen Premier-League-Saison erlebten die Fans ein torreiches und unerwartetes Ergebnis. Beim Heimspiel gegen den Europapokal-Anwärter Aston Villa, Brighton erzielte vier unbeantwortete Tore und startete mit einem fulminanten Sieg in die Saison.

Das Schicksal der Partie war praktisch schon nach der ersten halben Stunde besiegelt.

Der 'Break-Point' der ersten Halbzeit: Tore im Minutentakt

Die 'Seagulls' überrumpelten die gegnerische Abwehr von Beginn an:

  • 8. Minute (1:0): Aston-Villa-Verteidiger Victor Lindelöferzielte nach einem unerwarteten Fehler ein Eigentor zur Führung;

  • 18. Minute (2:0): Maxim de Cuyper erhöhte mit einem präzisen Schuss auf 2:0;

  • 30. und 31. Minute (3:0, 4:0): Der Held des Spiels, Jack Hinshelwood schnürte innerhalb von nur einer Minute einen Doppelpack und sorgte für klare Verhältnisse.

Rote Karte nach der kalten Dusche

Für das Team von Unai Emery kam es noch schlimmer:

  • Platzverweis in der 40. Minute: Nach vier Gegentoren in einer Halbzeit sah der Spieler aus Birmingham, João Gomes die zweite Gelbe Karte und wurde vom Platz gestellt;

  • In Unterzahl fand Aston Villa in der verbleibenden Zeit nicht mehr ins Spiel zurück.

Spielbericht und Aufstellungen:

  • Brighton — Aston Villa 4:0

  • Tore: Lindelöf (8., Eigentor), de Cuyper (18.), Hinshelwood (30., 31.).

  • Platzverweis: João Gomes (40., Aston Villa).

  • Brighton: Verbruggen, Wieffer (Zadok, 78.), Vušković, Dunk, Boscagli, Groß, Ayari (Kostulas, 64.), Diego Gomes (Yalkuyé, 86.), Hinshelwood (Costinha, 64.), de Cuyper (Ibrahim, 78.), Rutter.

  • Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Torres (Mings, 74.), Maatsen (Ruggeri, 81.), Kamara, João Gomes, McGinn (Edward Alisson, 82.), Barkley (Bogarde, 74.), Hemmings, Buendía (Garnacho, 86.).

Damit hat Brighton gezeigt, dass sie für die neue Saison bestens gerüstet sind und sich einen Platz in der Spitzengruppe der Premier League gesichert.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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