Einer der unerwartetsten Sommertransfers im spanischen und europäischen Fußball ist offiziell vollzogen. Der Verteidiger des Londoner Klubs Chelsea und der spanischen Nationalmannschaft Marc Cucurella ist nun Mitglied von Real Madrid. Am 24. August stellte der „königliche Klub“ den 28-jährigen Fußballer offiziell der Öffentlichkeit vor.

Der erfahrene Außenverteidiger, der sich den Madrilenen angeschlossen hat, verbarg nach der Vertragsunterzeichnung seine Emotionen nicht und richtete eine aufrichtige Botschaft an die Fans des Klubs.

„Ein besonderer Tag für meine Familie“: Die ersten Worte von Cucurella

Der spanische Fußballer, der das Trikot des „königlichen Klubs“ trug, drückte seine Freude wie folgt aus:

„Hallo, Madridistas! Ich bin sehr glücklich, dieser Tag ist für mich und meine Familie etwas ganz Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, euch im Santiago Bernabéu zu treffen. Hala Madrid!“, sagte Cucurella.

Der Verteidiger erklärte, dass er bereit sei, mit dem Madrider Superklub um große Titel zu kämpfen.

Von Chelsea nach Madrid: Neuer Wettbewerb auf der linken Außenbahn

Der Transfer von Marc Cucurella Real Madridwar ein wichtiger Schritt im Plan, die linke Abwehrseite zu verstärken: