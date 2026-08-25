Der englische Premier-League-Gigant Manchester Citysetzt seine Aktivitäten auf dem Sommertransfermarkt fort. Laut Berichten der renommierten britischen Publikation The Athletic befinden sich die „Citizens“ in den letzten Verhandlungen über die Verpflichtung des brasilianischen Palmeiras-Stürmers Allan Elias.

Der 22-jährige hoffnungsvolle Spieler wird in den kommenden Tagen in Manchester erwartet und soll nach dem Medizincheck einen offiziellen Vertrag unterzeichnen.

40 Millionen Euro und Vertragsdetails

Die folgenden Bedingungen für den Transfer des talentierten brasilianischen Stürmers werden derzeit ausgehandelt:

Finanzieller Wert: Manchester Citywird insgesamt rund 40 Millionen Euro inklusive Boni für den Spieler ausgeben;

Vertragsbedingungen: Die letzten Details zur Vertragslaufzeit und zu persönlichen Klauseln werden derzeit zwischen dem Verein und dem Berater des Spielers geklärt;

Stand der Einigung: Die Einigung zwischen den Parteien soll in den kommenden Stunden offiziell abgeschlossen werden.

Die Ära Enzo Maresca: Saisonstart und Erneuerung im Angriff

Während der Sommerpause Manchester Cityernannte den italienischen Spezialisten Enzo Maresca zum Cheftrainer, der mit einem erneuerten Kader erfolgreich in die Saison gestartet ist: