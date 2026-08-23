Neftchi besiegt Sogdiana und baut Vorsprung auf Pakhtakor auf 6 Punkte aus

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Neftchi besiegt Sogdiana und baut Vorsprung auf Pakhtakor auf 6 Punkte aus

In der 19. Runde der usbekischen Superliga empfing der Tabellenführer aus Fergana, Neftchi das Team aus Jizzakh, Sogdiana im eigenen Stadion. Die Begegnung im ausverkauften Istiqlol-Stadion wurde von den Gastgebern dominiert und endete mit einem souveränen 3:0-Sieg.

Dieser Erfolg festigte die Tabellenführung der Mannschaft aus Fergana im Titelrennen weiter.

Doppelpack von Marušić und der Schlusspunkt durch Perica

Neftchi übernahm von Beginn an die Initiative und erarbeitete sich eine Reihe gefährlicher Situationen vor dem gegnerischen Tor:

  • 23. Minute (1:0): Der ausländische Stürmer Zoran Marušić schloss eine schnelle Kombination mit einem präzisen Schuss zur Führung ab;

  • 60. Minute (2:0): Marušić, der auch in der zweiten Halbzeit nicht nachließ, schnürte seinen Doppelpack und erhöhte die Führung seines Teams;

  • 90+8. Minute (3:0): In der Nachspielzeit setzte der eingewechselte Stürmer Stipe Perica den Schlusspunkt unter die Partie.

Platzverweis in der 68. Minute und die Tabellensituation

Die zweite Hälfte verlief für das Team aus Jizzakh unglücklich:

  • Rote Karte: In der 68. Minute wurde der eingewechselte Shohjahon Sultonmurodov wegen eines Fouls des Feldes verwiesen, was dazu führte, dass sein Team in Unterzahl weiterspielen musste;

  • Tabelle: Nach diesem Sieg erreichte Neftchi 45 Punkte und baute den Vorsprung auf den engsten Verfolger, Pakhtakor, auf 6 Punkte aus. Sogdiana bleibt mit 24 Punkten auf dem 10. Platz.

Spielbericht und Aufstellungen:

  • Superliga. 19. Runde

  • Neftchi — Sogdiana 3:0

  • Tore: Zoran Marušić (23., 60.), Stipe Perica (90.+8).

  • Platzverweis: Shohjahon Sultonmurodov (68., Sogdiana).

  • Neftchi: Botirali Ergashev, Nurmuhammad Abduganiev, Koffi Kouao (Izzatillo Pulatov, 75.), Bojan Ciger (Farrukh Sayfiev, 87.), Ibrohimhalil Yuldoshev, Asilbek Jumaev (Muhsinjon Ubaydullaev, 69.), Bilolxon Toshmirzaev (Khurshid Giyosov, 69.), Vladimir Jovović, Ikrom Alibaev, Alisher Odilov, Zoran Marušić (Stipe Perica, 87.).

  • Sogdiana: Milan Mitrović, Zoir Juraboev, Abdulazizxon Abdurashidov (Shohjahon Sultonmurodov, 46.), Islom Kobilov, Behruz Jumatov, Jamshid Boltaboev (Zenan Zaimović, 65.), Javohir Kahramonov, Ollabergan Karimov, Nodirjon Soibov, Zabihillo Urinboev (Saidakbar Sharipov, 68.), Ljupcho Doriev.

Mit dieser souveränen Leistung bewies Neftchi erneut, dass sie der Hauptanwärter auf den Meistertitel am Saisonende sind.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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