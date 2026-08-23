Das Spitzenspiel des 2. Spieltags der türkischen Süper Lig, das im Fokus der usbekischen Fußballfans stand, ist beendet. Istanbul Basaksehir war zu Gast beim renommierten Riesen Trabzonspor und verlor in einer umkämpften Partie mit 1:2.

Bemerkenswert ist, dass die Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Schomurodow und Abbosbek Fajsullajew in der Startelf der Istanbuler standen.

Salahs schneller Treffer und Schomurodows Antwort

Die Partie begann von der ersten Minute an mit hohem Tempo:

8. Minute (1:0): Der Starspieler der Gastgeber, Mohamed Salah eröffnete den Torreigen und brachte Trabzonspor in Führung;

19. Minute (1:1): Nach einem aktiven Angriff von Basaksehir Eldor Schomurodow holte einen Elfmeter heraus und verwandelte sicher vom Punkt zum Ausgleich;

48. Minute (2:1): Zu Beginn der zweiten Halbzeit schnürte erneut Mohamed Salah seinen Doppelpack und erzielte den Siegtreffer für die Gastgeber.

Spielbericht und Aufstellungen:

Süper Lig. 2. Spieltag

Trabzonspor — Basaksehir 2:1

23. August. Papara Park Stadion

Tore: Mohamed Salah (8., 48.) — Eldor Schomurodow (19., Elfmeter).

Trabzonspor: Onana, Cabral, Nwakaeme, Savic, Eskihellaç, Muçi (Özkacar, 70.), Kabasakal, Malinovskyi (Boujouari, 81.), Simsir (Saviolo, 70.), Salah, Onuachu (Tufan, 87.).

Basaksehir: Sengezer, Sahiner (Karbownik, 70.), Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski (Brnic, 58.), Skov Olsen (Bozok, 79.), SCHOMURODOW , FAJSULLAJEW (Selke, 58.), Bertug (Ergun, 46.).

Gelbe Karten: Kemen (22.), Bertug (39.), Selke (61.), Salah (79.), Nwakaeme (83.), Ergun (88.), Savic (89.).

Nach diesem Sieg erhöhte Trabzonspor sein Punktekonto auf 4 Zähler . Basaksehir, das am 1. Spieltag siegte, bleibt bei 3 Punkten .