Cejudo besiegt Dvalishvili: Alle Ergebnisse des RAF 12 Turniers

Die Stadt Cleveland, USA, war Gastgeber eines sensationellen Events mit Stars aus dem Freistilringen und den Mixed Martial Arts, RAF 12 (Real American Freestyle) Turnier. Im mit Spannung erwarteten Hauptkampf des Abends trafen UFC-Stars und ehemalige Champions aufeinander — der Olympiasieger im Freistilringen Henry Cejudo und der berühmte georgische Kämpfer Merab Dvalishvili traten auf der Matte gegeneinander an.

In einem von intensiven taktischen Kämpfen geprägten Duell zeigte Henry Cejudo sein herausragendes Können und besiegte Merab Dvalishvili mit 4:0, womit er der neue Leichtgewichts-Champion der RAF wurde.

Das Aufeinandertreffen von Ringer-Legenden und UFC-Stars

Die Turnierkarte zog die Aufmerksamkeit der Fans nicht nur durch den Hauptkampf auf sich, sondern auch durch eine Reihe weiterer Super-Fights:

Jordan Burroughs' dominante Leistung: Der Olympiasieger und mehrfache Weltmeister im Freistilringen Jordan Burroughs ließ dem UFC-Kämpfer Sean Brady keine Chance — 11:0;

Siege für Gable Steveson und Tyron Woodley: Olympiasieger Gable Steveson besiegte seinen Gegner mit 6:0, während der ehemalige UFC-Champion Tyron Woodley nach Punkten gegen Joaquin Buckley (14:8) gewann;

Die Niederlage von Asu Almabayev: Der kasachische UFC-Kämpfer Asu Almabayev verlor gegen Johnny DiJulius mit 0:10.

Alle offiziellen Ergebnisse des RAF 12 Turniers:

Meisterschaftskampf im Leichtgewicht: Henry Cejudo — Merab Dvalishvili (4:0)

Jordan Burroughs — Sean Brady (11:0)

Gable Steveson — Anthony Cassioppi (6:0)

Meisterschaft im Mittelgewicht der Frauen: Kennedy Blades — Reese Larramendi (11:0)

Max McEnelly — Bo Nickal (3:1)

Meisterschaftskampf im Mittelgewicht: Jason Nolf — Evan Wick (11:1)

Jesse Mendez — Vladimer Khinchegashvili (7:2)

Meisterschaftskampf im Weltergewicht: David Carr — Taimuraz Salkazanov (5:4)

Johnny DiJulius — Asu Almabayev (10:0)

Tyron Woodley — Joaquin Buckley (14:8)

Masanosuke Ono — Ben Davino (4:0)

Das Turnier in Cleveland bewies erneut, wie spannend und unterhaltsam es für Fans ist, MMA-Stars auf der Freistil-Ringer-Matte zu sehen.