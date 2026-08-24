5:0 im ersten Spiel: Barcelona deklassiert Elche auswärts (Video)

Im ersten offiziellen Spiel der neuen La-Liga-Saison Barcelona war zu Gast im Stadion Manuel Martínez Valero. Das Duell des 2. Spieltags gegen Elche stand unter der absoluten Dominanz der Katalanen und endete mit einem deutlichen 5:0-Sieg.

Neben den Führungsspielern zeigten auch die neuen Stars ihr Können und boten den Fans eine echte Torshow.

Doppelpack von Raphinha und Fermín, erstes Tor für Adeyemi

Die Katalanen schnürten den Gegner von der ersten Minute an in dessen Strafraum ein:

14. Minute (0:1): Der brasilianische Flügelspieler Raphinha verwandelte eiskalt einen Elfmeter zur Führung;

45+3. Minute (0:2): In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte der Neuzugang Karim Adeyemi bei seinem Debüt im Barca-Trikot ein Tor;

67. Minute (0:3): Der in der zweiten Halbzeit weiterhin aktive Raphinha schnürte seinen Doppelpack;

71. und 79. Minute (0:4, 0:5): Mittelfeldspieler Fermín López traf innerhalb von 8 Minuten zweimal und setzte den Schlusspunkt.

Zudem bereicherte ein weiterer Debütant, der in der 65. Minute eingewechselt wurde, Anthony Gordon sein Debüt mit zwei Vorlagen für die Tore von Fermín.

Spielbericht und Aufstellungen:

La Liga. 2. Spieltag

Elche — Barcelona 0:5

23. August. Stadion Manuel Martínez Valero

Tore: Raphinha (14. Elfmeter, 67.), Adeyemi (45+3.), Fermín López (71., 79.).

Elche: Dituro, Sangaré, Chust, Redondo (Bigas, 81.), Affengruber, Valera, Morente (Cepeda, 64.), Villar, Aguado (Netu, 64.), Houary (Buonanotte, 64.), Nino (Ponce, 69.).

Barcelona: Joan García, Espart, Christensen, Eric García, Martín, Gavi (Pedri, 45.), Bernal (Koundé, 80.), Yamal (Gordon, 65.), Fermín López, Raphinha (Cancelo, 80.), Adeyemi (Olmo, 65.).

Gelbe Karte: Houary (33., Elche).

Mit dieser souveränen und fehlerfreien Leistung zeigte Barcelona gleich im ersten Spiel, dass sie auch in dieser Saison der Topfavorit auf den Titel sind.