5:0 im ersten Spiel: Barcelona deklassiert Elche auswärts (Video)

·58·Sport
5:0 im ersten Spiel: Barcelona deklassiert Elche auswärts (Video)

Im ersten offiziellen Spiel der neuen La-Liga-Saison Barcelona war zu Gast im Stadion Manuel Martínez Valero. Das Duell des 2. Spieltags gegen Elche stand unter der absoluten Dominanz der Katalanen und endete mit einem deutlichen 5:0-Sieg.

Neben den Führungsspielern zeigten auch die neuen Stars ihr Können und boten den Fans eine echte Torshow.

Doppelpack von Raphinha und Fermín, erstes Tor für Adeyemi

Die Katalanen schnürten den Gegner von der ersten Minute an in dessen Strafraum ein:

  • 14. Minute (0:1): Der brasilianische Flügelspieler Raphinha verwandelte eiskalt einen Elfmeter zur Führung;

  • 45+3. Minute (0:2): In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte der Neuzugang Karim Adeyemi bei seinem Debüt im Barca-Trikot ein Tor;

  • 67. Minute (0:3): Der in der zweiten Halbzeit weiterhin aktive Raphinha schnürte seinen Doppelpack;

  • 71. und 79. Minute (0:4, 0:5): Mittelfeldspieler Fermín López traf innerhalb von 8 Minuten zweimal und setzte den Schlusspunkt.

Zudem bereicherte ein weiterer Debütant, der in der 65. Minute eingewechselt wurde, Anthony Gordon sein Debüt mit zwei Vorlagen für die Tore von Fermín.

Spielbericht und Aufstellungen:

  • La Liga. 2. Spieltag

  • Elche — Barcelona 0:5

  • 23. August. Stadion Manuel Martínez Valero

  • Tore: Raphinha (14. Elfmeter, 67.), Adeyemi (45+3.), Fermín López (71., 79.).

  • Elche: Dituro, Sangaré, Chust, Redondo (Bigas, 81.), Affengruber, Valera, Morente (Cepeda, 64.), Villar, Aguado (Netu, 64.), Houary (Buonanotte, 64.), Nino (Ponce, 69.).

  • Barcelona: Joan García, Espart, Christensen, Eric García, Martín, Gavi (Pedri, 45.), Bernal (Koundé, 80.), Yamal (Gordon, 65.), Fermín López, Raphinha (Cancelo, 80.), Adeyemi (Olmo, 65.).

  • Gelbe Karte: Houary (33., Elche).

Mit dieser souveränen und fehlerfreien Leistung zeigte Barcelona gleich im ersten Spiel, dass sie auch in dieser Saison der Topfavorit auf den Titel sind.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Fußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsFußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsHeute, 10:44Islam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryIslam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryHeute, 10:40Brian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftBrian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftHeute, 10:3620 Millionen pro Jahr: Details zum Transfer von Gabriel Martinelli nach Saudi-Arabien20 Millionen pro Jahr: Details zum Transfer von Gabriel Martinelli nach Saudi-ArabienHeute, 09:20Großer „Ausverkauf“: Barcelona will sich vor Ende des Sommers von 5 Stars trennenGroßer „Ausverkauf“: Barcelona will sich vor Ende des Sommers von 5 Stars trennenHeute, 09:13„Wir haben mehr verdient“: Arbeloa erklärt die Gründe für die Niederlage im London-Derby„Wir haben mehr verdient“: Arbeloa erklärt die Gründe für die Niederlage im London-DerbyHeute, 08:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane