Sieg bei Amorims Debüt: Rabiot holt 3 Punkte für Milan in Turin (Video)

Der erste Spieltag der neuen Serie-A-Saison war für den AC Mailand voller bedeutender Ereignisse. In seinem ersten Pflichtspiel als Cheftrainer führte Rúben Amorim die 'Rossoneri' zu einem hart erkämpften und wichtigen 2:1-Auswärtssieg gegen den renommierten Turiner Club Torino Das Spiel wurde durch die erfolgreichen taktischen Umstellungen des portugiesischen Trainers in der zweiten Halbzeit und die Klasse des eingewechselten französischen Mittelfeldspielers

Adrien Rabiot entschieden.Ein 2-Minuten-'Blitzkrieg': Treffer von Cissé und Rabiot.

Während beide Mannschaften in der ersten Halbzeit vorsichtig agierten, erhöhte Milan in der zweiten Hälfte den offensiven Druck:

Der Wendepunkt in der 56. Minute:

Amorim brachte gleichzeitig Adrien Rabiot und Luka Modrić und übernahm damit die volle Kontrolle im Mittelfeld; 64. Minute (0:1):

Nach einem präzisen Zuspiel von Rabiot Cissé erzielte den Führungstreffer für die Gäste; 66. Minute (0:2):

Nur zwei Minuten später Adrien Rabiot traf selbst ins Netz und baute die Führung der Mailänder aus; 90+3. Minute (1:2):

Obwohl Torino-Stürmer Che Adams in der Nachspielzeit verkürzen konnte, reichte es für die Gastgeber nicht mehr für einen Punktgewinn. Auch Sarris Atalanta startet erfolgreich in die Saison.

In einer weiteren bemerkenswerten Partie des Spieltags besiegte der Club

Atalanta aus Bergamo, der nun vonMaurizio Sarri trainiert wird, Sassuolo zu Hause und sicherte sich wichtige 3 Punkte zum Saisonauftakt. Spielbericht und Aufstellungen:

Serie A. 1. Spieltag

Torino — Milan 1:2

23. August

Tore:

Che Adams (90+3) — Cissé (64), Adrien Rabiot (66). Torino:

Mascardi, Ciammaglichella (Abuhilal, 81), Comuzzo (Kulenović, 85), Vlašić, Gineitis, Ismajli, Casadei (Adams, 70), Coco, Pedersen (Fortini, 70), Simeone (Njie, 70), Fitz-Jim. Milan:

Maignan, Hila (Gabbia, 76), de Winter, Loftus-Cheek (Modrić, 56), Musah, Pavlović, Cissé (Saelemaekers, 66), Estupiñán (Bartesaghi, 66), Jashari (Rabiot, 56), Chukwueze, Ramos. Rúben Amorims erstes Pflichtspiel als Milan-Trainer endete mit einem Sieg und zeigte, dass das Team in dieser Saison zu den Favoriten auf den 'Scudetto' zählt.

Ruben Amorimning «Milan» boshqaruvidagi ilk rasmiy bahsi g‘alaba bilan yakunlanib, jamoa yangi mavsumda «Skudetto» uchun asosiy da’vogarlardan biri ekanini namoyish etdi.