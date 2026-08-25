Brian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen Nationalmannschaft

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Brian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen Nationalmannschaft

Der junge Aston-Villa-Stürmer Brian Madjo könnte in Zukunft zum würdigen Nachfolger von Harry Kane in der Offensive der englischen Nationalmannschaft werden. Wie Goal.com berichtet, riet ihm die englische Fußballlegende Emile Heskey, sich an den Bewegungen von Manchester-City-Torjäger Erling Haaland zu orientieren, um sein Spiel weiter zu verbessern. Goal.com berichtet .

Brian Madjo wurde im Londoner Stadtteil Enfield geboren und in renommierten französischen Akademien ausgebildet, bevor er als Jugendlicher nach Luxemburg zog. Seine ersten Erfolge im Profifußball feierte der Stürmer beim FC Metz, ehe er im Januar 2026 in die Fußballszene seines Heimatlandes England zurückkehrte. Aston Villa setzte großes Vertrauen in sein Potenzial und investierte 12 Millionen Euro in seine Verpflichtung.

FIFA-Beschränkungen und das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs

Der Transfer des jungen Stürmers verlief jedoch keineswegs problemlos. Nach den FIFA-Regeln sind internationale Transfers von Spielern unter 18 Jahren verboten. Auch Madjo, der drei Einsätze für die luxemburgische Jugendnationalmannschaft absolviert hatte, stieß zunächst auf dieses Problem.

Die Vereinsführung von Aston Villa legte gegen die FIFA-Entscheidung Einspruch ein und argumentierte, dass der Spieler ursprünglich in London geboren worden sei. Erst nach dem Gerichtsverfahren und dem Eingreifen des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) erhielt der englische Klub die offizielle Genehmigung, den vielversprechenden Stürmer in seinen Kader aufzunehmen.

Historisches Tor im UEFA-Superpokal und Verletzung

Brian zog bereits bei seinen ersten Schritten in seinem neuen Verein die Aufmerksamkeit auf sich und überzeugte im Trainingslager vor der Saison. Im UEFA-Superpokal gegen den Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain erzielte er für das von Unai Emery trainierte Team ein Tor. Damit wurde er zum jüngsten Torschützen in der Geschichte dieses Wettbewerbs.

Leider verschob eine unerwartete Verletzung sein Debüt in der Premier League. Experten schätzen sein Potenzial dennoch weiterhin hoch ein. Da der erfahrene Stürmer Ollie Watkins Interesse beim saudi-arabischen Klub Al-Hilal weckt und möglicherweise den Verein verlässt, dürfte Madjo gute Chancen erhalten, sich einen Platz in der Startelf zu erkämpfen.

Der 1,93 Meter große, körperlich starke Stürmer hat bereits gezeigt, dass er sich gegen die robustesten Verteidiger der Premier League behaupten kann. Trotz seiner noch fehlenden Erfahrung lässt sein Potenzial vermuten, dass er zu einem der großen Stars des englischen Fußballs werden könnte.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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