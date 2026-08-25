In der Russischen Föderation werden anlässlich des Beginns des neuen Schuljahres – dem Tag des Wissens – in weiten Teilen des Landes strenge Beschränkungen für den Verkauf von alkoholischen Getränken eingeführt. Laut einer Analyse der regionalen Gesetzgebung durch die Agentur RIA Novosti haben in diesem Jahr 60 Subjekte Russlands beschlossen, den Einzelhandel mit Alkohol am 1. September einzuschränken oder vollständig zu verbieten.

Diese Verbote zielen in erster Linie darauf ab, die öffentliche Ordnung rund um Bildungseinrichtungen aufrechtzuerhalten und die Sicherheit der jüngeren Generation zu gewährleisten.

Regionale Gesetzgebung und Geografie der Beschränkungen

Gemäß der geltenden Bundesgesetzgebung gilt in allen Regionen des Landes eine allgemeine Beschränkung für den Verkauf von Alkohol von 23:00 bis 08:00 Uhr:

Befugnisse der lokalen Behörden: Regionale Verwaltungen haben das Recht, die Vorschriften für den Alkoholverkauf an besonderen Feiertagen (Tag des Wissens, Tag der Jugend, Kindertag) eigenständig zu verschärfen;

Beschränkungen in 60 Subjekten: Am 1. September dieses Jahres werden die Behörden von 60 Regionen von diesem Recht Gebrauch machen und Verkaufsbeschränkungen in Kraft setzen;

Die restlichen 29 Subjekte: Obwohl es in den übrigen Gebieten kein regionsweites Verbot gibt, können Beschränkungen auf lokaler Ebene in einzelnen Städten und Gemeinden eingeführt werden.

Die Erfahrung in Samara und das Hauptziel

Restriktive Maßnahmen werden in den Regionen in unterschiedlicher Form umgesetzt:

Totalverbot in Samara: Zum Beispiel hat die Regierung der Region Samara beschlossen, den Einzelhandel mit alkoholischen Produkten im gesamten Stadtbezirk Samara ab dem 1. September 2026 vollständig zu verbieten;

Sicherheitsmaßnahme: Das Hauptziel ist es, die freie Verbreitung von Alkohol in der Nähe von Schulen, Lyzeen und öffentlichen Plätzen, an denen sich viele Kinder aufhalten, zu verhindern.

Warnung von Experten: Gesundheitsrisiken

Medizinische Experten erinnern daran, dass Alkoholmissbrauch nicht nur die öffentliche Ordnung, sondern auch die menschliche Gesundheit ernsthaft schädigt. Insbesondere erhöht regelmäßiger Alkoholkonsum das Risiko für mindestens 5 Krebsarten um ein Vielfaches.