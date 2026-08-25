Rücktritt in Kattaqurgan: Russischer Cheftrainer wegen Ergebnissen entlassen!

Beim Team Kattaqurgan, das in der usbekischen Pro-Liga um die Spitzenplätze und den Aufstieg in die Superliga kämpft, kommt es zu einem überraschenden Trainerwechsel. Eurasia Football berichtete, dass die Vereinsführung nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen beschlossen hat, sich von dem 56-jährigen russischen Cheftrainer Juri Utkulbajew zu trennen.

Derzeit führen die Parteien letzte Verhandlungen über die vorzeitige Auflösung des Arbeitsvertrags und die Höhe der Abfindung. Der Spezialist ist bereits vom Team freigestellt und leitet das Training nicht mehr.

Was war der Grund für den Rücktritt?

Die drastische Entscheidung der Vereinsführung war auf die negativen Ergebnisse der letzten Runden und die gezeigte Spielqualität zurückzuführen:

Niederlage gegen Schurtan: Am 15. August verlor Kattaqurgan auswärts mit 0:1 gegen Schurtan, einen der direkten Konkurrenten, nachdem in der 85. Minute ein Gegentor fiel;

Misserfolg im eigenen Stadion: Am 21. August verlor das Team vor heimischem Publikum mit 2:4 gegen Gasalkent;

Unzufriedenheit mit dem Spielstil: Die Vereinsführung erwartete von Utkulbajew offensiven und zuverlässigen Fußball. Der Versuch, ein offenes Spiel zu zeigen, führte jedoch zu defensiver Instabilität und vier Gegentoren.

Utkulbajews Statistik bei Kattaqurgan

Der Spezialist, der viele Jahre im System von Rubin Kasan tätig war, wurde Ende Mai als Nachfolger von Jorkin Nasarow verpflichtet. In den 9 Pro-Liga-Spielen unter seiner Leitung wurden folgende Ergebnisse erzielt:

5 Siege , 1 Unentschieden , 3 Niederlagen ;

Von 27 möglichen Punkten wurden 16 Punkte gesammelt;

Im einzigen Spiel im usbekischen Pokal verlor das Team mit 0:3 gegen Paxtakor und schied aus dem Wettbewerb aus.

Aufstiegschancen zur Superliga und das entscheidende Spiel gegen Aral

Trotz des Trainerwechsels ist die Position von Kattaqurgan in der Tabelle immer noch recht hoch: