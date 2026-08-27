Überraschender Wechsel in der PL: Newcastle gibt Transfer von City-Mittelfeldspieler bekannt
Der nächste große Deal des Sommertransferfensters in der englischen Premier League wurde offiziell bestätigt. Manchester City bestätigte offiziell den Wechsel des 24-jährigen spanischen zentralen Mittelfeldspielers Nico González zu Newcastle United .
Das talentierte Mittelfeld-Ass, das einen langfristigen Vertrag bei den 'Magpies' unterzeichnet hat, wird bei seinem neuen Team mit der Rückennummer 6 auflaufen.
58,5 Millionen Euro Ablöse und Transferdetails
Medienberichten und renommierten Insidern zufolge belaufen sich die Transfermodalitäten auf:
Finanzielle Bedingungen: Newcastle überweist für González 58,5 Millionen Euro an die 'Citizens';
Verstärkung für das Mittelfeld: Die Führung von Newcastle sieht in dem spanischen Mittelfeldspieler eine der Schlüsselfiguren für die neue Saison und ist überzeugt, dass seine Vielseitigkeit die Chancen des Teams in den europäischen Wettbewerben und der Premier League erheblich steigern wird.
Von La Masia an die Spitze der Premier League
Nico González stammt aus einer der renommiertesten Akademien Europas:
Barcelona-Schule und Porto: Der Spieler, der in der Akademie des FC Barcelona (La Masia) ausgebildet wurde, verfeinerte sein Können später beim portugiesischen Klub Porto;
Zeit bei Manchester City:Der Mittelfeldspieler, der im Februar 2025 zu City stieß, absolvierte in der vergangenen Saison insgesamt 41 Pflichtspiele und erzielte dabei 2 Tore. Nun soll der 24-Jährige ein zentraler Bestandteil des Projekts von Newcastle unter Trainer Eddie Howe werden.
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