Usbekische Boxer in Jakutsk: Wer sind die Gegner von Tursunov und Goyibov? (Vollständige Card)

Der nächste prestigeträchtige Profiboxabend, organisiert von der International Boxing Association (IBA), findet in Jakutsk, Russische Föderation, statt.

Am 30. August, im prachtvollen Triumph Sports Complex beginnt der Kampfabend, der für usbekische Boxfans von besonderer Bedeutung ist, da zwei unserer Landsleute in wichtigen Kämpfen gegen die lokalen Meister der Lederhandschuhe in den Ring steigen.

Mujibillo Tursunov und der Test des WBC-Finalisten

In einem der interessantesten und zentralen Duelle des Wettbewerbs Mujibillo Tursunov wird teilnehmen:

Gegner — Pavel Fedorov: Nachdem er als Finalist des WBC Grand Prix 2025 großes Können bewiesen hat, wird Tursunov im Rahmen dieses Turniers seine Stärke gegen den erfahrenen russischen Boxer Pavel Fedorov messen;

Wichtiger Ranglistenkampf: Für den usbekischen Boxer ist dieser Sieg entscheidend, um seine Position auf internationaler Bühne zu festigen und den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaftsgürtel zu machen.

Ein weiterer kompromissloser Kampf von Nodirbek Goyibov

Ein weiterer unserer Vertreter, der an diesem Boxabend in den Ring steigt, Nodirbek Goyibov steht ebenfalls vor einer schwierigen Prüfung:

Duell mit Vasilev: Goyibov wird im Ring von Jakutsk gegen den Vertreter des Gastgeberlandes Stanislav Vasilev kämpfen;

Druck und Können: Dieser Kampf, der unter dem Druck der heimischen Fans stattfindet, wird eine wichtige Prüfung für Nodirbek sein, um seinen Weg im Profiring fortzusetzen.

Am Abend des 30. August werden das Können und die Siegesserien der usbekischen Meister der Lederhandschuhe im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Fans stehen.