Usbekische Boxer in Jakutsk: Wer sind die Gegner von Tursunov und Goyibov? (Vollständige Card)

·13·Sport
Usbekische Boxer in Jakutsk: Wer sind die Gegner von Tursunov und Goyibov? (Vollständige Card)

Der nächste prestigeträchtige Profiboxabend, organisiert von der International Boxing Association (IBA), findet in Jakutsk, Russische Föderation, statt.

Am 30. August, im prachtvollen Triumph Sports Complex beginnt der Kampfabend, der für usbekische Boxfans von besonderer Bedeutung ist, da zwei unserer Landsleute in wichtigen Kämpfen gegen die lokalen Meister der Lederhandschuhe in den Ring steigen.

Mujibillo Tursunov und der Test des WBC-Finalisten

In einem der interessantesten und zentralen Duelle des Wettbewerbs Mujibillo Tursunov wird teilnehmen:

  • Gegner — Pavel Fedorov: Nachdem er als Finalist des WBC Grand Prix 2025 großes Können bewiesen hat, wird Tursunov im Rahmen dieses Turniers seine Stärke gegen den erfahrenen russischen Boxer Pavel Fedorov messen;

  • Wichtiger Ranglistenkampf: Für den usbekischen Boxer ist dieser Sieg entscheidend, um seine Position auf internationaler Bühne zu festigen und den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaftsgürtel zu machen.

Ein weiterer kompromissloser Kampf von Nodirbek Goyibov

Ein weiterer unserer Vertreter, der an diesem Boxabend in den Ring steigt, Nodirbek Goyibov steht ebenfalls vor einer schwierigen Prüfung:

  • Duell mit Vasilev: Goyibov wird im Ring von Jakutsk gegen den Vertreter des Gastgeberlandes Stanislav Vasilevkämpfen;

  • Druck und Können: Dieser Kampf, der unter dem Druck der heimischen Fans stattfindet, wird eine wichtige Prüfung für Nodirbek sein, um seinen Weg im Profiring fortzusetzen.

Usbekische Boxer in Jakutsk: Wer sind die Gegner von Tursunov und Goyibov? (Vollständige Card)

Am Abend des 30. August werden das Können und die Siegesserien der usbekischen Meister der Lederhandschuhe im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Fans stehen.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Historisches Ereignis in der Champions League: Rachmonalijew und Chusanow in der LigaphaseHistorisches Ereignis in der Champions League: Rachmonalijew und Chusanow in der LigaphaseHeute, 06:14Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestopptDetails: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestopptHeute, 06:085 Tore: Tottenham überrollt Charlton, Debüttor und Assist für Savio5 Tore: Tottenham überrollt Charlton, Debüttor und Assist für SavioHeute, 06:01Überraschender Wechsel in der PL: Newcastle gibt Transfer von City-Mittelfeldspieler bekanntÜberraschender Wechsel in der PL: Newcastle gibt Transfer von City-Mittelfeldspieler bekanntHeute, 05:57Mbappe-Gala im Bernabeu: Wie hat sich Real Madrid nach der Halbzeitansprache verändert?Mbappe-Gala im Bernabeu: Wie hat sich Real Madrid nach der Halbzeitansprache verändert?Heute, 05:52Fenerbahçe, AEK und Viking in der Champions-League-Ligaphase!Fenerbahçe, AEK und Viking in der Champions-League-Ligaphase!Heute, 05:48
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)