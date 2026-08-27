Im Rahmen der spanischen La Liga empfing der Madrider Real Madrid Klub zu Hause Real Sociedadund besiegte den Gegner mit einem 4:1-Ergebnis, einem deutlichen und souveränen Sieg.

Der Hauptdarsteller der Partie, Kylian Mbappe, traf dreimal und erzielte einen Hattrick. Nach Spielende äußerte sich der Mittelfeldregisseur der „Königlichen“, Federico Valverde, im Gespräch mit Journalisten begeistert über die taktische Wende in der zweiten Halbzeit und Mbappes Können.

„Die Halbzeitansprache hat alles verändert“

Valverde enthüllte, wie die Fehler der ersten Hälfte und die Anweisungen in der Pause das Spiel beeinflussten:

„Ich habe gesehen, dass unsere Mannschaft voll konzentriert war und nur nach vorne spielte. Wir haben uns auf dem Platz sehr gut bewegt, nur nach dem ersten Tor fehlte uns etwas Geduld und der Gegner konnte ausgleichen. Das Gespräch in der Pause hat uns sehr geholfen, und die zweite Halbzeit war wirklich großartig“, sagte der uruguayische Mittelfeldspieler.

Der Spieler fügte hinzu, dass in der Kabine hauptsächlich das Thema Pressing diskutiert wurde. Während es in der ersten Hälfte schwierig war, den Ball in der gegnerischen Hälfte zu erobern, behob die Mannschaft dieses Manko in der zweiten Hälfte vollständig.

„Mbappe wird das im Laufe des Jahres noch oft wiederholen“

Valverde ging besonders auf die herausragende Leistung von Kylian Mbappe ein und betonte, wie man ihn einsetzen müsse:

„Großartig, einfach erstaunlich! Wir müssen sein Potenzial maximal ausschöpfen. Wir müssen ihn mit Bällen füttern, damit er treffen und das Spiel genießen kann. Was er heute auf dem Platz gezeigt hat, wird er im Laufe der Saison noch oft wiederholen“.

Hattrick von Mbappe, weiteres Tor von Vinicius

Das Schicksal der Partie wurde durch die einzigartigen Aktionen des französischen Stars besiegelt:

Mbappes Minuten: Kylian traf in der 40., 60. und 80. Minute gegen Real Sociedad und erzielte seinen nächsten glänzenden Hattrick für die Madrilenen;

Vinicius Juniors Beitrag: Ein weiterer Anführer des Madrider Angriffs, Vinicius Junior, trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein und sorgte für den 4:1-Endstand.

Dieser deutliche Sieg Real Madridlegte den Grundstein für die Fortsetzung der Siegesserie in dieser Saison.