5 Tore: Tottenham überrollt Charlton, Debüttor und Assist für Savio

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5 Tore: Tottenham überrollt Charlton, Debüttor und Assist für Savio

In der 2. Runde des Carabao Cup empfing Tottenham Hotspur den unterklassigen Verein Charlton Athletic in ihrem prächtigen Londoner Stadion. Das Hauptstadt-Derby wurde von der Mannschaft von Ange Postecoglou dominiert und endete mit einem deutlichen 5:1-Sieg für die Gastgeber.

Während des Spiels überwältigte derAngriffsstil von Tottenham die Abwehr der Gäste, während die Glanzleistung des Debütanten Savio ein echtes Geschenk für die Spurs-Fans war.

Erste Halbzeit: Grüße von Moore und Solanke

Die Gastgeber ergriffen von Beginn an die Initiative und erspielten sich gefährliche Chancen, doch der Führungstreffer fiel erst kurz vor der Pause:

  • Mikey Moores Treffer: In der 41. Minute erzielte das junge Talent Mikey Moore das Tor zur Führung für Tottenham (1:0);

  • Dominic Solankes Tor: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bewies Neuzugang Dominic Solanke sein Können, erhöhte den Vorsprung und sorgte für eine entspannte Pause für die Spurs (2:0).

Zweite Halbzeit: Dansos Kopfball und Savios Show

Auch in der zweiten Halbzeit ließ Tottenham nicht nach. Der Trainerstab nahm Rotationen vor und brachte frische Kräfte:

  • Kevin Dansos Debüt: Der eingewechselte Verteidiger Kevin Danso köpfte in der 67. Minute nach einer Ecke zum 3:0 ein;

  • Savios Show: Der brasilianische Flügelspieler, der in der 71. Minute für Dominic Solanke eingewechselt wurde, Savio wurde in den letzten Minuten zum Helden:

    • Debüttor: In der 82. Minute erzielte Savio sein erstes Tor für Tottenham und erntete den Applaus der Fans (4:0);

    • Assist-Künste: Drei Minuten später brach Savio über die linke Seite in den Strafraum ein und legte für Ben Davies auf, womit der Brasilianer ein glänzendes Debüt feierte (5:0).

Charltons Ehrentreffer und offizielles Protokoll

Die Gäste konnten kurz vor Schluss nur noch einen Treffer erzielen:

  • Lloyd Jones' Tor: In der 87. Minute traf Charlton-Verteidiger Lloyd Jones nach einem Freistoß zum Endstand (5:1).

Carabao Cup. 2. Runde

Tottenham — Charlton 5:1

Tore: Moore (41), Solanke (45), Danso (67), Savio (82), Davies (85) — Jones (87).

Mannschaftsaufstellungen:

  • Tottenham: Antonin Kinski, Archie Gray, Jan-Paul van Hecke (Micky van de Ven, 64), Ben Davies, Destiny Udogie (Kevin Danso, 65), Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur (Pedro Porro, 65), Matheus Fernandes, Mathys Tel (Luca Williams-Barnett, 78), Dominic Solanke (Savio, 71), Mikey Moore.

  • Charlton: Tiernan Brooks, Shichendje Collins (Danny McNamara, 15), Billy Koumetio (Lloyd Jones, 15), Ivan Mesik, Nathan Asiimwe, Harvey Knibbs (Alan Mvamba, 66), Timothy Ouma (Miles Leaburn, 66), Robert Apter, Greg Docherty, Millenik Alli (Joe Rankin-Costello, 66), Mika Mbick.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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