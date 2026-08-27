In der 2. Runde des Carabao Cup empfing Tottenham Hotspur den unterklassigen Verein Charlton Athletic in ihrem prächtigen Londoner Stadion. Das Hauptstadt-Derby wurde von der Mannschaft von Ange Postecoglou dominiert und endete mit einem deutlichen 5:1-Sieg für die Gastgeber.

Während des Spiels überwältigte derAngriffsstil von Tottenham die Abwehr der Gäste, während die Glanzleistung des Debütanten Savio ein echtes Geschenk für die Spurs-Fans war.

Erste Halbzeit: Grüße von Moore und Solanke

Die Gastgeber ergriffen von Beginn an die Initiative und erspielten sich gefährliche Chancen, doch der Führungstreffer fiel erst kurz vor der Pause:

Mikey Moores Treffer: In der 41. Minute erzielte das junge Talent Mikey Moore das Tor zur Führung für Tottenham (1:0);

Dominic Solankes Tor: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bewies Neuzugang Dominic Solanke sein Können, erhöhte den Vorsprung und sorgte für eine entspannte Pause für die Spurs (2:0).

Zweite Halbzeit: Dansos Kopfball und Savios Show

Auch in der zweiten Halbzeit ließ Tottenham nicht nach. Der Trainerstab nahm Rotationen vor und brachte frische Kräfte:

Kevin Dansos Debüt: Der eingewechselte Verteidiger Kevin Danso köpfte in der 67. Minute nach einer Ecke zum 3:0 ein;

Savios Show: Der brasilianische Flügelspieler, der in der 71. Minute für Dominic Solanke eingewechselt wurde, Savio wurde in den letzten Minuten zum Helden: Debüttor: In der 82. Minute erzielte Savio sein erstes Tor für Tottenham und erntete den Applaus der Fans (4:0); Assist-Künste: Drei Minuten später brach Savio über die linke Seite in den Strafraum ein und legte für Ben Davies auf, womit der Brasilianer ein glänzendes Debüt feierte (5:0).



Charltons Ehrentreffer und offizielles Protokoll

Die Gäste konnten kurz vor Schluss nur noch einen Treffer erzielen:

Lloyd Jones' Tor: In der 87. Minute traf Charlton-Verteidiger Lloyd Jones nach einem Freistoß zum Endstand (5:1).

Carabao Cup. 2. Runde

Tottenham — Charlton 5:1

Tore: Moore (41), Solanke (45), Danso (67), Savio (82), Davies (85) — Jones (87).

Mannschaftsaufstellungen: