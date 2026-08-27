„Das mache ich normalerweise nicht...“: Mourinho äußert sich sensationell nach dem gestrigen Sieg!

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„Das mache ich normalerweise nicht...“: Mourinho äußert sich sensationell nach dem gestrigen Sieg!

Im neuesten Spiel der La Liga empfing der Madrider Club Real Madrid im Real Sociedadim Santiago Bernabéu und besiegte den Gegner mit einem 4:1 deutlich und souverän.

Nach Spielende nahm der Madrider Trainer José Mourinho an der Pressekonferenz teil und sprach über die Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit, Mängel im Pressingsystem und die unglaubliche Leistung von Kylian Mbappé, der einen Hattrick erzielte.

„Wir wollten schon in der 20. Minute eine Pause“

Mourinho gab offen den Widerstand von Real Sociedad und die Mängel seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit zu:

„Real Sociedad ist eine sehr gute und organisierte Mannschaft, sie haben uns genug Probleme bereitet. In solch schwierigen Spielen wünschten wir uns, wir könnten in der 20. oder 25. Minute eine Pause einlegen, um unter dem Vorwand einer Trinkpause mit den Spielern zu sprechen.

Wir haben uns beim Gegentor defensiv unerwartet geöffnet. Es schien, als würde der Gegner keine große Gefahr darstellen, aber sie unter Druck zu setzen, war für uns ziemlich schwierig.“, sagte der portugiesische Fachmann.

„Wir haben nicht blind gepresst“: Die Wende in der zweiten Halbzeit

Der Trainer betonte, dass taktische Änderungen in der Kabine und Gelassenheit die Hauptfaktoren für den Sieg waren:

  • Taktische Korrekturen: In der zweiten Halbzeit nahm der Trainerstab die notwendigen Änderungen vor und vermied Hektik;

  • Ruhiges Vorgehen: „Blindes Pressen ohne klare Ausrichtung hätte die Situation nur verschlimmert. Deshalb war es entscheidend, die Ruhe zu bewahren. Wir haben uns konzentriert und die zweiten 45 Minuten auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt.“.

Mbappé und die Anerkennung für die Madrider Stars

José Mourinho erklärte, dass er normalerweise keine Spieler einzeln lobe, aber Mbappés Leistung sei eine Ausnahme von jeder Regel:

„Ich habe eine Angewohnheit, die ich eigentlich nie mag, aber manchmal muss ich es tun — ich spreche nicht gerne über einzelne Spieler. Aber heute, was Kylian Mbappé geleistet hat... Das war einfach unglaublich!

Wir können nicht leugnen, dass wir hochkarätige Ballkünstler im Kader haben. Sie haben hart gearbeitet und sich auf dem Platz großartig unterstützt. Trotz einiger Fehler in der ersten Halbzeit würdigen auch unsere Fans die unermüdliche Arbeit der Jungs.“.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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