Auslosungstag in der Champions League: In welchen Töpfen landen Real, City, Barca und Sabah?

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Auslosungstag in der Champions League: In welchen Töpfen landen Real, City, Barca und Sabah?

Die 36 Vereine, die sich für die Ligaphase der UEFA Champions League-Saison 2026/2027 qualifiziert haben, stehen fest. Von europäischen Giganten bis hin zu den Überraschungsteams wurden alle Mannschaften vor der Auslosung in vier Töpfe eingeteilt.

Die Auslosung für die Ligaphase des Wettbewerbs findet heute statt, am 27. August um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit und beginnt.

Topfeinteilung: Wer ist in welcher Stufe?

Die offizielle Verteilung der Mannschaften auf die Töpfe sieht wie folgt aus:

  • Topf 1 (Die Giganten): PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid;

  • Topf 2 (Gefährliche Gegner): Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brügge, Real Betis, PSV Eindhoven;

  • Topf 3 (Überraschungsteams): Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Schachtar Donezk, Galatasaray;

  • Topf 4 (Herausforderer und Debütanten): Slavia Prag, Stuttgart, AEK Athen, LASK, Como, Lens, Viking, Sabah, Slovan Bratislava.

Neues Format und Auslosungszeremonie

Gemäß dem neuen Format mit 36 Mannschaften trifft jeder Verein auf zwei Gegner aus jedem Topf. Dies sorgt für eine deutliche Zunahme an intensiven und hochkarätigen Begegnungen bereits ab den ersten Spieltagen.

Bei der heutigen Auslosung um 21:00 Uhr werden offiziell die 8 kommenden Gegner für alle Vereine ermittelt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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