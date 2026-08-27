Spielt Argentinien gegen Usbekistan? Die Messi-Frage bleibt offen

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Spielt Argentinien gegen Usbekistan? Die Messi-Frage bleibt offen

Es gibt neue Informationen zu einem Spiel, das ein großer Test für die usbekische Nationalmannschaft werden könnte. Laut ESPN Argentina könnte die argentinische Nationalmannschaft im September Freundschaftsspiele in China bestreiten.

Das Interessanteste daran ist, dass die usbekische Nationalmannschaft als einer der möglichen Gegner genannt wird. Sollten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, könnten die usbekischen Spieler gegen die Weltmeister antreten.

Das Schicksal des Spiels wird jedoch auch durch die Personalie Lionel Messi beeinflusst.

1. Argentinien erhielt ein Angebot aus China

Laut ESPN Argentina hat die argentinische Nationalmannschaft ein Angebot erhalten, im September zwei Freundschaftsspiele in China zu bestreiten.

Während der ersten Verhandlungen stellten die chinesischen Organisatoren eine wichtige Bedingung.

Sie forderten, dass Argentiniens Star Lionel Messi an den Spielen teilnimmt.

Diese Forderung stellte die argentinische Seite jedoch nicht zufrieden, und das erste Angebot wurde abgelehnt.

Die Verhandlungen zwischen Argentinien und China wurden später wieder aufgenommen.

2. Wird Messi gegen Usbekistan spielen?

Es ist noch nicht klar, ob Lionel Messi an den geplanten Freundschaftsspielen in China teilnehmen wird.

Die Frage, ob der 39-jährige Spieler am Trainingslager der Nationalmannschaft teilnehmen und in den möglichen Spielen auflaufen wird, bleibt offen.

Daher gibt es selbst bei einem Zustandekommen des Spiels zwischen Usbekistan und Argentinien noch keine offizielle Bestätigung für Messis Teilnahme.

Punkt

Aktueller Status

Gastgeberland

China

Mögliches Datum

30. September

Argentiniens möglicher Gegner

Usbekistan

Zweiter Gegner

Noch nicht bestimmt

Messis Teilnahme

Offene Frage

3. Ein großer Test für Usbekistan gegen die Weltmeister

Sollte eine Einigung erzielt werden, könnte ein Spiel gegen Argentinien eines der historischsten Ereignisse für die usbekische Nationalmannschaft werden.

Argentinien gilt in den letzten Jahren als eine der stärksten Mannschaften im Weltfußball. Gegen einen solchen Gegner anzutreten, ist für die usbekische Nationalmannschaft nicht nur prestigeträchtig, sondern auch eine große Erfahrung.

Besonders im Hinblick auf die Vorbereitung der Mannschaft auf die Weltmeisterschaft könnte ein Spiel gegen einen starken Gegner von großer Bedeutung sein.

4. Der 30. September könnte das entscheidende Datum sein

Berichten zufolge könnte die argentinische Nationalmannschaft am 30. September in China ein Freundschaftsspiel gegen Usbekistan bestreiten.

Dieses Spiel wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Es heißt, dass die Verhandlungen noch laufen und einige organisatorische Fragen geklärt werden müssen.

Das größte Interesse konzentriert sich natürlich auf eine Frage:

Wenn das Spiel zwischen Usbekistan und Argentinien stattfindet, wird Lionel Messi spielen?

Auf diese Frage gibt es noch keine klare Antwort.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das mögliche Spiel der usbekischen Nationalmannschaft gegen Argentinien noch im Verhandlungsstadium befindet. Sollte der Deal jedoch zustande kommen, könnte der 30. September zu einem der größten internationalen Freundschaftsspiele für den usbekischen Fußball werden.

ArgentinienUsbekistanLionel MessiFreundschaftsspielFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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