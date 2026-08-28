Usbekische Frau in Südkorea verdächtigt, 4 Katzen getötet zu haben

·5·Welt
Usbekische Frau in Südkorea verdächtigt, 4 Katzen getötet zu haben

In der Stadt Gimhae in der südkoreanischen Provinz Gyeongsangnam-do wurde eine etwa 20-jährige usbekische Staatsbürgerin an die Staatsanwaltschaft überstellt, da sie verdächtigt wird, vier Kätzchen aus einem Gebäude geworfen und getötet zu haben. Dies berichtete die Korea Daily.

Nach Angaben der zentralen Polizeidienststelle von Gimhae wurde ein Verfahren gegen die Frau wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und anderer Delikte eingeleitet. Sie wurde ohne Inhaftierung an die Staatsanwaltschaft überstellt.

Den Ermittlungen zufolge warf die Frau die Kätzchen im Juli aus dem Fenster ihrer Wohnung im 5. Stock eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Daeseong-dong in Gimhae. Alle vier Tiere kamen dabei ums Leben.

Unter den getöteten Katzen befanden sich die Rassen Russisch Blau, Koreanisch Kurzhaar und Ragdoll. Es stellte sich heraus, dass die Frau einige von ihnen kostenlos über soziale Medien erhalten und andere in Tierhandlungen gekauft hatte. Die Kätzchen waren etwa zwei Monate alt.

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich eines der Verbrechen kurz nachdem sie ein Kätzchen von einer Pflegestelle erhalten hatte. Die vorübergehende Besitzerin wollte die Übergabe nach Besichtigung der Wohnverhältnisse verweigern, doch die Frau bat darum, das Tier zumindest für einen Tag behalten zu dürfen. Später stellte sich heraus, dass sie das Kätzchen aus dem Fenster geworfen hatte.

Laut Polizei hat die Frau die Tat während des Verhörs gestanden. Sie gab an, die Tiere getötet zu haben, wenn sie schlechte Laune hatte. Der Vorfall kam nach einer Anzeige durch eine Tierschutzorganisation ans Licht.

Interessanterweise tauchten während der Ermittlungen Informationen auf, dass die Frau versucht hatte, ein weiteres Kätzchen zu adoptieren. Weitere Untersuchungen zu dem Fall dauern an.

SüdkoreaUsbekistanTierquälereiGimhaeKriminalität
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Über 20.000 Menschen veranstalteten eine Tomatenschlacht in SpanienÜber 20.000 Menschen veranstalteten eine Tomatenschlacht in SpanienHeute, 12:04Amerikaner stellt Weltrekord mit Tochter im Kinderwagen aufAmerikaner stellt Weltrekord mit Tochter im Kinderwagen aufHeute, 11:54Guinness-Rekord zum 3. Mal gebrochen: Wie wurde eine 52 cm lange Chilischote gezüchtet?Guinness-Rekord zum 3. Mal gebrochen: Wie wurde eine 52 cm lange Chilischote gezüchtet?Heute, 10:43Die Intuition täuschte nicht: Wie ein Einwohner Virginias mit 20 Losen reich wurdeDie Intuition täuschte nicht: Wie ein Einwohner Virginias mit 20 Losen reich wurdeHeute, 10:13Kurioser Vorfall: Fahrer verlassen in Kalifornien ihre Autos, um Snacks zu sammelnKurioser Vorfall: Fahrer verlassen in Kalifornien ihre Autos, um Snacks zu sammelnHeute, 10:09Weltweiter Milliardärs-Rekord: Wer kontrolliert das globale Vermögen?Weltweiter Milliardärs-Rekord: Wer kontrolliert das globale Vermögen?Heute, 09:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich