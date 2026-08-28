Obwohl Pep Guardiola das Etihad verlassen hat und die sportliche Leitung in die Hände von Enzo Maresca übergegangen ist, Manchester Cityhat seinen massiven Generationswechsel nicht gestoppt. Während führende europäische Medien die Transferpolitik der „Citizens“ der letzten anderthalb Jahre analysieren, sticht ein wichtiger Fakt hervor: Von den spektakulären 180 Millionen Pfund, die im Januar 2025 ausgegeben wurden, konnte sich nur ein Spieler zu einer echten Säule des Teams entwickeln — Abdukodir Khusanov.

In jenem Winter kaufte das Team fünf Talente auf einmal, um die Krise zu bewältigen. 1,5 Jahre später haben die teuersten Neuzugänge den Verein bereits wieder verlassen, während der usbekische Verteidiger einen neuen Vertrag beim Superclub bis 2031 (mit Option auf ein weiteres Jahr) unterzeichnet hat.

Das Schicksal der 180-Millionen-Pfund-Einkäufe vom Januar 2025:

Omar Marmoush (59 Mio. Pfund von Eintracht): Der ägyptische Stürmer, der als teuerster Neuzugang kam, konnte sich bei City nicht durchsetzen und wurde kürzlich mit einer Kaufpflicht von 50 Mio. Pfund + 10 Mio. Bonus an Tottenham verliehen;

Nico Gonzalez (50 Mio. Pfund von Porto): Am 26. August offiziell an Newcastle verkauft;

Vitor Reis (29,6 Mio. Pfund von Palmeiras): Obwohl er von der Leihe zurückkehrte, schaffte er es nicht in die Startelf;

Juma Ba (5 Mio. Pfund von Real Valladolid): Ist weiterhin verliehen und seine Zukunft ist ungewiss;

Abdukodir Khusanov (33,5 Mio. Pfund von Lens): Der Verteidiger, der mit 20 Jahren der erste usbekische Spieler in der Geschichte der Premier League wurde, erwies sich als der einzige Transfer , der jeden investierten Cent voll und ganz rechtfertigte.

Von Kritik zu Titeln: Husanovs Triumph

Nachdem einige Fehler in seinem Debütspiel gegen Chelsea in englischen Studios scharf kritisiert wurden, konnte sich Husanov in kurzer Zeit beweisen:

Status als Stammverteidiger: In der Saison 2025/2026 bildete Abdukodir zusammen mit Marc Guehi das stabilste Innenverteidiger-Duo der Premier League;

Zwei Trophäen: Er agierte souverän im FA Cup und im Ligapokal und trug maßgeblich dazu bei, dass das Team die großen Titel gewann;

In Zahlen: Während der Saison bestritt er 37 Spiele. In der Meisterschaft absolvierte er 1429 Minuten und wurde von FotMob mit durchschnittlich 7,12 Punkten bewertet (bei nur 2 gelben Karten).

Die Ära Maresca: Wer ist gegangen und um wen wird das Team aufgebaut?

Im Sommer 2026 fand im Etihad eine echte Revolution statt. Eine Reihe von Stars verließ das Team — Rodri, Bernardo Silva, John Stones, Savio, Tijjani Reijnders, Nathan Ake, James Trafford, Marmoush und Nico Gonzalez.

Der neue Cheftrainer Enzo Maresca und die Vereinsführung bauen die neue Ära um folgende Leistungsträger auf:

Abdukodir Khusanov, Erling Haaland, Phil Foden, Josko Gvardiol, Jeremy Doku, Gianluigi Donnarumma, Rayan Cherki und Elliot Anderson.

Der 22-jährige Husanov, der auch von einer glänzenden Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft zurückkehrte, beginnt heute seine eigene Ära im Etihad, nicht nur als einer der zuverlässigsten jungen Verteidiger Usbekistans, sondern des Weltfußballs.