Sabahs Horror-Auslosung in der UCL: Gegen welche Giganten spielt Rachmonalijew?

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Sabahs Horror-Auslosung in der UCL: Gegen welche Giganten spielt Rachmonalijew?

In Monaco fand die offizielle Auslosung für die Ligaphase der UEFA Champions League 2026/2027 statt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs hat sich der aserbaidschanische Sabah Klub nach mehreren harten Qualifikationsrunden für die Hauptphase des prestigeträchtigsten Turniers des Kontinents qualifiziert.

Nach Bekanntgabe der Ergebnisse waren sich die Fußballwelt und Experten einig, dass das Team aus Baku in eine echte „Todesgruppe“ gelost wurde.

Sabahs kompletter Spielplan gegen die europäischen Giganten:

Der aserbaidschanische Klub bestreitet in der Ligaphase acht intensive Begegnungen:

  • Barcelona (Spanien) — zu Hause (in Baku)

  • Arsenal (England) — auswärts (im Emirates)

  • "Borussia Dortmund" (Deutschland) — zu Hause

  • Manchester United" (England) — auswärts (im Old Trafford)

  • Napoli (Italien) — zu Hause

  • Villarreal (Spanien) — auswärts

  • Slavia Prag (Tschechien) — zu Hause

  • Viking (Norwegen) — auswärts

Der usbekische Legionär Umarali Rachmonalijew auf der großen Bühne!

Für usbekische Fußballfans ist diese Auslosung doppelt spannend. Unser 22-jähriger Landsmann Umarali Rachmonalijew spielt erfolgreich für das Team aus Baku.

  • Erfolgreiche Qualifikation: Unser Landsmann kam in allen 8 Qualifikations- und Play-off-Spielen von Sabah in der UCL zum Einsatz und verbuchte 1 Tor und 1 Vorlage auf seinem Konto;

  • Prüfung gegen Weltstars: Nun hat Rachmonalijew die Gelegenheit, sein Können gegen Schwergewichte des Weltfußballs wie Barcelona, Manchester United" und den Finalisten Arsenal unter Beweis zu stellen.

Wer ist der amtierende Meister?

Zur Information: Der amtierende Sieger der UEFA Champions League ist der französische PSG Klub. Die Pariser gewannen das dramatische Finale der letzten Saison gegen Arsenal nach einem Elfmeterschießen und holten den Pokal.

SabahChampions LeagueUmarali RachmonalijewFußballUEFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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