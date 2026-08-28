Real Madrid unter Mourinho vor harten Champions-League-Spielen!

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Real Madrid unter Mourinho vor harten Champions-League-Spielen!

Die Auslosung der neuen Ligaphase der UEFA Champions League hat Real Madrid echte Grundsatzduelle und intensive Begegnungen beschert. Nachdem die „Königlichen“ unter José Mourinho souverän in die Saison gestartet sind, ist das Hauptziel des Vereins, die wichtigste Trophäe des Kontinents zurück ins Santiago Bernabéu zu holen.

Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison schieden die Madrilenen im Viertelfinale gegen den FC Bayern München aus dem Turnier aus.

Real Madrid’s vollständiger Spielplan für die Ligaphase:

Die „Los Blancos“ bestreiten in der Ligaphase insgesamt 8 spannende Partien:

  • Inter (Italien) — zu Hause (im Santiago Bernabéu)

  • Arsenal (England) — auswärts (im Emirates)

  • PSV (Niederlande) — zu Hause

  • Roma (Italien) — auswärts (im Olimpico)

  • RB Leipzig (Deutschland) — zu Hause

  • Shakhtar (Ukraine) — auswärts

  • LASK (Österreich) — zu Hause

  • AEK (Griechenland) — auswärts

Mourinhos Duelle gegen seine Ex-Vereine

Die Auslosungsergebnisse sind für José Mourinho von besonderer Bedeutung. Der portugiesische Trainer empfängt in Madrid seinen ehemaligen Verein Inter, mit dem er einst das historische Triple gewann, und tritt auswärts in Rom gegen die Roma an, einen weiteren Verein, den er viele Jahre lang trainierte. Auch das Auswärtsspiel gegen den Londoner Klub Arsenal verspricht, eines der intensivsten Duelle des Herbstes zu werden.

Die Spiele des 1. Spieltags der Champions-League-Ligaphase beginnen am 8.–10. September.

Real MadridChampions LeagueJose MourinhoFußballUEFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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