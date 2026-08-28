Kurioser Vorfall: Fahrer verlassen in Kalifornien ihre Autos, um Snacks zu sammeln

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Kurioser Vorfall: Fahrer verlassen in Kalifornien ihre Autos, um Snacks zu sammeln

Der Verkehr auf einer belebten kalifornischen Autobahn kam aufgrund eines unerwarteten und kuriosen Vorfalls zum Erliegen. Hunderte Behälter mit Käsebällchen, die von einem Pickup gefallen waren (cheese balls), verteilten sich auf der Fahrbahn und verwandelten die Autobahn in ein „Käsefeld“.

Nach Angaben der California Highway Patrol (CHP) ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 17:00 Uhr während der abendlichen Hauptverkehrszeit auf dem 105 Freeway in Lynwood.

120 große Behälter und eine orangefarbene Straße

Videos und Fotos vom Tatort verbreiteten sich in den sozialen Medien schnell:

  • Ausmaß der Verschüttung: Etwa 120 Behälter mit Käsebällchen der Marke Utz fielen mitsamt der Palette auf die Straße;

  • Straßensperrung: Tausende kleine Käsebällchen und zerbrochene Plastikbehälter verteilten sich auf den Fahrspuren in westlicher Richtung und verursachten erhebliche Behinderungen für Autofahrer.

Hauptursache: Autofahrer auf der Jagd nach Gratis-Snacks

Polizeibeamte stellten fest, dass der massive Stau nicht nur durch die verschüttete Ware, sondern auch durch das Verhalten der Menschen verschlimmert wurde:

  • Autos verlassen: Dutzende Autofahrer hielten ihre Fahrzeuge auf der Fahrbahn an und rannten los, um die unbeschädigten Käsebehälter einzusammeln;

  • Verkehrsstillstand: Der ohnehin schon dichte Feierabendverkehr verzögerte sich weiter, da Autofahrer versuchten, kostenlose Snacks zu ergattern, was zu langen Störungen auf der Autobahn führte.

Nach dem Eingreifen der Autobahnpolizei und der Aufräumtrupps wurden die Fahrspuren geräumt und der Verkehr normalisierte sich wieder.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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