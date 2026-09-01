Lionel Messi beendet seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und Fußballlegende Lionel Messi hat nach der Weltmeisterschaft 2026 offiziell seine internationale Karriere beendet. Der 39-jährige Stürmer veröffentlichte eine emotionale Abschiedsbotschaft in seinen sozialen Medien, die wie eine handschriftliche Notiz auf einer Notizbuchseite verfasst war. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Goal.com nahm Lionel Messi während seiner Länderspielkarriere an sechs Weltmeisterschaften teil und bleibt der Spieler mit den meisten Einsätzen und Toren in der Geschichte seines Landes. Er erzielte insgesamt 125 Tore in 207 Länderspielen für La Albiceleste.

Gründe für die Entscheidung zum Rücktritt

Der Fußballer gab an, dass er sein Abschiedsschreiben bereits am 21. Juli verfasst hatte, zwei Tage nach dem Finale der Weltmeisterschaft 2026. Der Tod seines Vaters Jorge Messi am 8. August in Rosario im Alter von 68 Jahren bestärkte ihn jedoch in seinem Entschluss.

„Ich habe diese Worte am 21. Juli geschrieben. Heute, nach dem, was mit meinem Vater passiert ist, bin ich mir bei dieser Entscheidung noch sicherer als zuvor“, schrieb Lionel Messi auf seiner Instagram-Seite. Ihm zufolge war es sehr schwer, diese Entscheidung zu treffen, aber er erkannte, dass die Zeit gekommen war.

Das Ende einer legendären Ära

Messi erreichte mit Argentinien das Finale der Weltmeisterschaft 2026 und trat gegen Spanien an. Obwohl das Finale verloren ging, hinterließ er auf der Weltbühne einen bleibenden Eindruck und beendete seine Karriere als der erfolgreichste Torschütze im südamerikanischen Fußball.

Zur Erinnerung: Lionel Messi hatte bereits 2016 nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen in großen Finals seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt, kehrte jedoch kurz darauf in die Mannschaft zurück.

„Ich habe immer alles für dieses Trikot gegeben und auf dem Platz bis zum Ende gekämpft. Ich bin stolz darauf, dass wir unserem Volk gemeinsam mit meinen Teamkollegen Momente geschenkt haben, von denen wir einst nur träumen konnten“, fügte der Fußballer in seiner Nachricht hinzu.