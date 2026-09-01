Lionel Messi beendet seine internationale Karriere

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Lionel Messi beendet seine internationale Karriere

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und Fußball-Legende Lionel Messi hat im Alter von 39 Jahren offiziell seine internationale Karriere beendet. Laut Goal.com wurde diese Entscheidung nach der Niederlage Argentiniens gegen Spanien im Finale der Weltmeisterschaft 2026 getroffen, was das Ende einer ganzen Ära in der Sportgeschichte des Landes bedeutet. Dies berichtet Goal.com.

Der Stürmer gab seine Entscheidung am Montag über seine Instagram-Seite bekannt. Er teilte ein Foto eines handschriftlichen Zettels auf Spanisch und erklärte damit das Ende seiner reichen und glorreichen Geschichte in der Nationalmannschaft, die zwei Jahrzehnte umfasste. Obwohl die Entscheidung von der weltweiten Fußballgemeinschaft erwartet wurde, löste sie große Emotionen aus.

Statistiken und Rekorde einer legendären Karriere

Lionel Messi verlässt die internationale Bühne, nachdem er die wichtigsten Rekorde für sein Land aufgestellt hat. Er absolvierte 207 Länderspiele für die argentinische Nationalmannschaft und erzielte dabei 125 Tore. Diese Zahlen machen ihn zum erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte des südamerikanischen Fußballs.

Während seiner internationalen Karriere, die sich über drei Jahrzehnte erstreckte, nahm der Stürmer an sechs Weltmeisterschaften teil. Am wichtigsten war, dass er Argentinien 2022 in Katar zum dritten Weltmeistertitel nach 36 Jahren führte. Zudem gewann er 2021 und 2024 die Copa América.

Die emotionale Hommage von Antonela Roccuzzo

Die Ehefrau des berühmten Spielers, Antonela Roccuzzo, veröffentlichte in den sozialen Medien eine bewegende Nachricht, die seiner internationalen Karriere gewidmet war. Sie würdigte Messis harten Weg und seine Entschlossenheit.

"Ich habe gesehen, wie du immer weitergemacht hast, auch wenn es mal nicht lief", schrieb Antonela Roccuzzo. "Ich hatte das Glück, zu sehen, wie deine Träume nach so vielen Jahren wahr wurden, und die glücklichsten Tage unseres Lebens zu erleben. Du hast diese Geschichte und noch mehr verdient. Wir lieben dich unendlich."

Das Ende von Messis internationaler Karriere ist ein bedeutender Wendepunkt nicht nur für Argentinien, sondern für den gesamten Weltfußball. Sein Vermächtnis und seine Erfolge werden zweifellos als Vorbild für kommende Generationen dienen.

Lionel MessiArgentinienWeltmeisterschaftAntonela RoccuzzoFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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