6-jähriges Mädchen in Nepal nach 3 Tagen lebend aus Trümmern gerettet

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6-jähriges Mädchen in Nepal nach 3 Tagen lebend aus Trümmern gerettet

Im Distrikt Rasuwa in Nepal wurde ein 6-jähriges Mädchen fast drei Tage nach verheerenden Überschwemmungen lebend aus Schlamm und Trümmern gerettet, berichtete NDTV.

Der Vorfall ereignete sich im Dorf Timure. Nachdem der Fluss Bhote Koshi über die Ufer getreten war, wurde das Gebiet von Wasser, Schlamm und verschiedenen Trümmern überschwemmt. Während der Rettungsarbeiten hörten Sicherheitskräfte die Stimme des Kindes unter den Trümmern. Sie begannen sofort mit den Grabungen und konnten das Mädchen lebend bergen.

Zunächst wurde sie in einer medizinischen Station in Timure versorgt. Aufgrund ihres Zustands wurde sie später nach Kathmandu gebracht, um in einem spezialisierten Krankenhaus weiterbehandelt zu werden.

Die Rettung des Mädchens ist ein erfreuliches Ereignis bei den Sucharbeiten nach den katastrophalen Überschwemmungen. Durch Gletscherabbrüche verursachte Fluten und Erdrutsche haben in der Region große Zerstörungen angerichtet. Die Such- und Rettungsarbeiten dauern weiterhin an.

NepalRettungÜberschwemmungKatastropheKind
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