Enzo Fernández sendet einen emotionalen Abschiedsgruß an Lionel Messi

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Enzo Fernández sendet einen emotionalen Abschiedsgruß an Lionel Messi

Chelsea-Mittelfeldspieler Enzo Fernández teilte tiefe und berührende Erinnerungen anlässlich des Rücktritts seines Idols Lionel Messi aus der argentinischen Nationalmannschaft. Laut Goal.com hat sich der achtfache Ballon d'Or-Gewinner im Alter von 39 Jahren dazu entschlossen, die internationale Bühne zu verlassen, ein Schritt, der in der Fußballwelt für großes Aufsehen sorgte. Dies berichtet Goal.com .

Der legendäre Stürmer beendete seine glanzvolle Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft nach dem WM-Finale 2026 gegen Spanien. Lionel Messis Entscheidung, als Rekordspieler und bester Torschütze des Landes abzutreten, soll auch durch den tragischen Tod seines Vaters Jorge im August beeinflusst worden sein.

Daraufhin zollte der 25-jährige Chelsea-Profi Enzo Fernández dem Kapitän der Nationalmannschaft auf seiner Instagram-Seite Tribut. Er erinnerte an den langen Weg vom einfachen Fan in seiner Kindheit bis hin zum Gewinn des Weltmeistertitels an der Seite von Messi.

Kindheitsträume und unvergessliche Momente

Fernández verhehlte nicht, wie sehr ihn Messis kurzzeitiger Rücktritt im Jahr 2016 während seiner Jugendzeit getroffen hatte. Der junge Fußballer erinnerte sich daran, wie er ständig den Altersunterschied zwischen sich und seinem Idol berechnete.

„Ich war nur ein Kind und habe den Altersunterschied zwischen dir und mir berechnet: Ich habe mich gefragt, ob ich eines Tages mit dir spielen könnte“, schrieb Fernández in seiner Nachricht. Er betonte, dass dieser Traum in Katar wahr wurde, wo sie nicht nur gemeinsam spielten, sondern auch Weltmeister wurden.

Die menschlichen Qualitäten des Kapitäns

Der argentinische Mittelfeldspieler würdigte nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern auch die menschlichen Qualitäten von Messi. Seinen Worten zufolge empfing der Starspieler den jungen Neuling in der Nationalmannschaft sehr herzlich und unterstützte ihn stets mit Ratschlägen und aufrichtiger Zuneigung.

„Du hattest immer ein liebes Wort, einen Rat oder eine Umarmung für mich. Das werde ich nie vergessen“, schloss Enzo Fernández.

Enzo FernándezLionel MessiArgentinienChelseaWeltmeisterschaft
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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