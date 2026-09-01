Hühnerfleisch ist zum meistkonsumierten Fleisch der Welt geworden

Hühnerfleisch ist zur beliebtesten Fleischsorte der Welt geworden. Die steigende Nachfrage in den letzten Jahrzehnten hat auch zu einem drastischen Anstieg der Produktionsmengen geführt. Dies berichtete die Financial Times.

Laut dem Bericht ist die weltweite Hühnerproduktion zwischen 2006 und 2023 deutlich gestiegen. Während es 2006 weltweit etwa 48,3 Milliarden Hühner gab, erreichte diese Zahl bis 2023 76,2 Milliarden.

Die Nachfrage nach Hühnerfleisch ist besonders im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika und in Europa hoch. Die relative Erschwinglichkeit, die schnelle Aufzucht und die Vielseitigkeit in verschiedenen Gerichten tragen zu seiner Beliebtheit bei. Laut FAO-Daten ist das Huhn die wichtigste Geflügelart der Welt und macht den Großteil der Geflügelfleischproduktion aus.

Ein weiterer Vorteil von Hühnerfleisch ist die Möglichkeit, verschiedene Teile gezielt auf unterschiedliche Märkte zu bringen. Zum Beispiel sind Hühnerfüße, die bei westlichen Verbrauchern weniger beliebt sind, in China ein gefragtes Produkt.

Experten sind der Ansicht, dass Bevölkerungswachstum, steigende Kaufkraft und Urbanisierung die Nachfrage nach Geflügelprodukten auch in Zukunft weiter erhöhen könnten. Auch die FAO betont, dass Bevölkerungswachstum, steigende Einkommen und Urbanisierung die Entwicklung der Geflügelindustrie vorantreiben.