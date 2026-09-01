José Mourinho würdigt die Länderspielkarriere von Lionel Messi

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, hat offiziell seinen Rücktritt aus dem internationalen Fußball bekannt gegeben, was in der gesamten Sportwelt für großes Aufsehen sorgte. Der 39-jährige Stürmer teilte über seine Social-Media-Seite mit, dass er seine historische Ära in der Nationalmannschaft beendet. Obwohl diese Entscheidung für Millionen von Fans überraschend kam, wurde sie als natürlicher Schritt akzeptiert, da jedes große Kapitel irgendwann zu Ende geht. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com äußerte sich der berühmte Trainer José Mourinho aufrichtig zu der Entscheidung der argentinischen Fußballlegende und hinterließ einen besonderen Kommentar. Der portugiesische Taktiker, der während seiner Karriere oft gegen Lionel Messi antrat, würdigte das reiche Erbe des Spielers. Er hinterließ seine warmen Worte für den Spieler auf seiner Social-Media-Seite.

Historisches Erbe und Mourinhos Anerkennung

José Mourinho, der während seiner Zeit als Trainer von Chelsea und Real Madrid zahlreiche taktische Duelle gegen Lionel Messi ausfocht, würdigte die Leistungen des erfahrenen Stürmers besonders. In seinem Instagram-Kommentar schrieb Mourinho: „Herzlichen Glückwunsch zu einer großartigen und unvergesslichen internationalen Karriere. Die kommende Copa América und die nächste Weltmeisterschaft werden nicht mehr dieselben sein.“

Tatsächlich wurde der Weltmeister von 2022 mit 125 Toren in 207 Länderspielen für Argentinien zum Rekordhalter der Nationalmannschaft. Diese lange und ruhmreiche Zeit, die 2005 begann, hat die Geschichte des Weltfußballs unauslöschlich geprägt. Der Stürmer betonte, dass ihm die Entscheidung, die Nationalmannschaft zu verlassen, sehr schwergefallen sei, aber die Zeit gekommen sei, Platz für die Jugend zu machen.

Neue Generation und Zukunft im Verein

In seinem Abschiedsstatement betonte Lionel Messi, dass die Zeit vergehe und alles seine Zeit habe. „Ich wollte für die Nationalmannschaft spielen, ich liebe es immer noch, und es ist eine Ehre für mich. Ich habe alles gegeben, was ich hatte; ich habe nichts mehr zu geben. Außerdem kommen sehr talentierte junge Spieler nach, und sie verdienen ihre Chance“, schrieb der Stürmer in seiner Erklärung.

Nun wird sich der erfahrene Spieler auf seine Karriere beim US-Club Inter Miami konzentrieren. Mit einem Vertrag beim MLS-Vertreter bis Ende 2028 wird der Spieler seine glänzenden Leistungen in Nordamerika fortsetzen. Somit tritt die argentinische Nationalmannschaft unter der Leitung von Lionel Scaloni ohne ihren legendären Kapitän in eine neue Phase ein und bereitet sich weiterhin auf kommende große Turniere vor.