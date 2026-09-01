Historischer Sieg: Usbekistan gewinnt erstmals Weltmeisterschaft im Rudern

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Historischer Sieg: Usbekistan gewinnt erstmals Weltmeisterschaft im Rudern

Die usbekischen Sportler Shahzod Nurmatov und Sobir Safaroliyev haben bei den Ruder-Weltmeisterschaften ein historisches Ergebnis erzielt. Im Wettbewerb der leichten Doppelzweier — LM2x — in Amsterdam gewannen sie die Goldmedaille. Dies teilte das Nationale Olympische Komitee von Usbekistan mit.

Die usbekischen Athleten belegten im Finale den ersten Platz und ließen die Vertreter aus Deutschland und den USA hinter sich. Die deutschen Ruderer gewannen Silber, die US-Athleten Bronze.

Dieser Sieg ist die erste Goldmedaille in der Geschichte des usbekischen Rudersports bei einer Weltmeisterschaft der Erwachsenen.

Shahzod Nurmatov und Sobir Safaroliyev widmeten ihren historischen Sieg dem 35. Jahrestag der Unabhängigkeit Usbekistans.

Zwei usbekische Ruderer feiern ihren Sieg mit der Flagge und beißen in ihre Medaillen.
RudernUsbekistanRuder-WeltmeisterschaftSportGoldmedaille
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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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