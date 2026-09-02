Dani Ceballos verlässt Real Madrid und kehrt zu seinem Jugendverein zurück!

Nachdem er mit Real Madrid alle möglichen Trophäen im europäischen und spanischen Fußball gewonnen hat, schlägt Dani Ceballos ein wichtiges und symbolisches Kapitel in seiner Karriere auf. Der 30-jährige spanische Mittelfeldspieler kehrt nach Ablauf seines Vertrages bei den „Königlichen“ ablösefrei zu seinem Ausbildungsverein Real Betis zurück.

Ceballos bei den Andalusiern bis zum Sommer 2029 unterzeichnete einen langfristigen Vertrag.

Rückkehr zu Betis: Ein Kindheitstraum und eine neue Ära

Details zur Vergangenheit des Spielers bei Betis und zur neuen Vereinbarung:

Die vertraute Schule: Ceballos verteidigte von 2014 bis 2017 die Farben der ersten Mannschaft von Betis, gewann den Titel in der Segunda División und stieg mit dem Verein in die La Liga auf;

Status als ablösefreier Spieler: Der 30-jährige Spielmacher wechselte ablösefrei zum Verein aus Sevilla und soll in den nächsten drei Jahren die zentrale Figur des Klubs werden.

16 Titel bei Real: Welches Erbe hinterlässt Dani?

Ceballos verteidigte von 2017 bis 2026 die Farben von Real Madrid, absolvierte insgesamt 215 offizielle Spiele und fügte seinem Konto 16 Trophäen hinzu:

3-mal — Sieger der UEFA Champions League;

3-mal — Sieger der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft;

2-mal — Sieger des UEFA Super Cups;

2-mal — Spanischer La Liga Meister;

1-mal — Sieger der Copa del Rey;

3-mal — Sieger des spanischen Supercups;

1-mal — Sieger des FIFA-Interkontinental-Pokals.

Darüber hinaus gewann er während seiner Leihzeit beim FC Arsenal in London den FA Cup und den FA Community Shield.

Karriere in der Nationalmannschaft

Leistungen für die spanische Nationalmannschaft und in den Jugendkategorien: