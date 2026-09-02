Wissenschaftler warnen vor sinkendem Sauerstoffgehalt in den Ozeanen

Laut einer im Journal Limnology and Oceanography veröffentlichten wissenschaftlichen Übersicht nähert sich der Rückgang des gelösten Sauerstoffs in den Weltmeeren, Seen und Flüssen – ein Prozess namens Desoxygenierung – einem gefährlichen Ausmaß. Experten schlagen vor, dieses Umweltproblem als zehnte globale Grenze zu den bestehenden neun planetaren Grenzen hinzuzufügen. Sollten die aktuellen Trends anhalten, könnten die Folgen noch zu Lebzeiten der heutigen Generation unumkehrbar werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Die Autoren untersuchten den Zusammenhang zwischen Sauerstoffverlust und anderen globalen Prozessen. Insbesondere der Klimawandel, die Degradation der Biosphäre, Nährstoffkreisläufe und die Ozeanversauerung verschärfen das Problem. Seit Beginn des Industriezeitalters haben die Ozeane mehr als 90 Prozent der überschüssigen Wärme aus anthropogenen Treibhausgasemissionen aufgenommen, was die Sauerstofflöslichkeit im Wasser drastisch gesenkt hat.

Sauerstoffmangel und seine Folgen

Die Studie zeigt, dass der Rückgang des gelösten Sauerstoffs nicht nur durch steigende Temperaturen, sondern auch durch Stickstoff- und Phosphorbelastungen aus Landwirtschaft und Industrie verursacht wird. Ein Überschuss an Nährstoffen fördert das Algenwachstum, und deren Zersetzung führt zu einem hohen Sauerstoffverbrauch durch Mikroorganismen. Dieser Prozess verstärkt wiederum die Bildung toxischer Verbindungen und umweltschädlicher Gase.

Sauerstoffmangel in aquatischen Ökosystemen hat schwerwiegende Auswirkungen auf Lebewesen. Wachstum, Fortpflanzung und Überleben von Meereslebewesen auf allen Ebenen – von Zooplankton und Weichtieren bis hin zu Fischen und Korallen – sind gefährdet. Experten betonen, dass der Sauerstoffverlust die Funktion der biologischen Kohlenstoffpumpe verändert, was das gesamte marine Ökosystem negativ beeinflusst.

Langfristige Risiken und zukünftige Pläne

Wissenschaftler sind der Ansicht, dass Wassersysteme ein sehr langes „Gedächtnis“ haben. Selbst wenn die CO2-Emissionen gestoppt würden, könnte der Sauerstoffverlust im Ozean aufgrund der bereits gespeicherten Wärme und langsamer Wasserzirkulation noch hunderte Jahre anhalten. Bei anhaltend hohen Treibhausgasemissionen wird erwartet, dass sich die Desoxygenierungsrate in tieferen Schichten bis Ende des Jahrhunderts verdreifacht.

Wissenschaftler fordern, die Desoxygenierung nicht nur als lokales Problem der Wasserqualität zu betrachten, sondern als globalen Prozess, der das gesamte Erdsystem beeinflusst. Zu den zukünftigen Prioritäten gehören der Ausbau der Sauerstoffüberwachung in Meeres- und Süßgewässern, die Verbesserung von Vorhersagemodellen sowie die Erforschung der physiologischen Widerstandsfähigkeit von Organismen.