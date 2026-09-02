Fußballgeschichte neu geschrieben: Enzo Fernández-Transfer in den globalen Top 4

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Fußballgeschichte neu geschrieben: Enzo Fernández-Transfer in den globalen Top 4

Das weltweit führende Transfer- und Statistikportal Transfermarkt hat seine Rangliste der teuersten Einkäufe der Fußballgeschichte aktualisiert. Vom FC Chelsea zum Manchester Citygewechselt, hat der Transfer des Weltmeisters Enzo Fernández für 145 Millionen Euro einen festen Platz in den Top 4 dieser historischen Liste eingenommen.

Diese Summe entspricht dem Betrag, den der FC Liverpool vor einem Jahr für Stürmer Alexander Isak von Newcastle United zahlte, und wurde offiziell als teuerster Einkauf in der Geschichte des Teams von Enzo Maresca registriert.

Transfermarkt-Interpretation: Die 10 teuersten Transfers der Fußballgeschichte

Ranking der größten Finanzdeals im Weltfußball:

Platz

Spieler

Vom Verein

Zum Verein

Ablösesumme

1

Neymar

FC Barcelona

Paris Saint-Germain

222 Mio. €

2

Kylian Mbappé

AS Monaco

Paris Saint-Germain

180 Mio. €

3

Ousmane Dembélé

Borussia Dortmund

FC Barcelona

148 Mio. €

4

Alexander Isak

Newcastle United

FC Liverpool

145 Mio. €

4

Enzo Fernández

FC Chelsea

Manchester City

145 Mio. €

6

Morgan Rogers

Aston Villa

FC Chelsea

138 Mio. €

7

Elliot Anderson

Nottingham Forest

Manchester City

135 Mio. €

8

Philippe Coutinho

FC Liverpool

FC Barcelona

135 Mio. €

9

João Félix

Benfica Lissabon

Atlético Madrid

127,2 Mio. €

10

Jude Bellingham

Borussia Dortmund

Real Madrid

127 Mio. €

Manchester Citys neuer Rekord und die Dominanz der Premier League

Historische Bedeutung des Transfers:

  • Einzigartig in der Geschichte der 'Citizens': Die Marke von 145 Millionen Euro macht ihn zumabsoluten Rekordeinkauf in der Vereinsgeschichte von Manchester City;

  • Finanzkraft der Premier League: Ein erheblicher Teil der Transfers in den Top 10 entfällt direkt auf die Giganten der englischen Premier League (Manchester City, FC Chelsea, FC Liverpool);

  • Zwei PL-Stars in den Top 5: Im weltweiten Ranking liegen Isak und Enzo Fernández nur hinter Neymar, Mbappé und Dembélé.

FußballTransfersPremier LeagueManchester CityEnzo Fernández
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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