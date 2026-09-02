Fußballgeschichte neu geschrieben: Enzo Fernández-Transfer in den globalen Top 4

Das weltweit führende Transfer- und Statistikportal Transfermarkt hat seine Rangliste der teuersten Einkäufe der Fußballgeschichte aktualisiert. Vom FC Chelsea zum Manchester Citygewechselt, hat der Transfer des Weltmeisters Enzo Fernández für 145 Millionen Euro einen festen Platz in den Top 4 dieser historischen Liste eingenommen.

Diese Summe entspricht dem Betrag, den der FC Liverpool vor einem Jahr für Stürmer Alexander Isak von Newcastle United zahlte, und wurde offiziell als teuerster Einkauf in der Geschichte des Teams von Enzo Maresca registriert.

Transfermarkt-Interpretation: Die 10 teuersten Transfers der Fußballgeschichte

Ranking der größten Finanzdeals im Weltfußball:

Platz Spieler Vom Verein Zum Verein Ablösesumme 1 Neymar FC Barcelona Paris Saint-Germain 222 Mio. € 2 Kylian Mbappé AS Monaco Paris Saint-Germain 180 Mio. € 3 Ousmane Dembélé Borussia Dortmund FC Barcelona 148 Mio. € 4 Alexander Isak Newcastle United FC Liverpool 145 Mio. € 4 Enzo Fernández FC Chelsea Manchester City 145 Mio. € 6 Morgan Rogers Aston Villa FC Chelsea 138 Mio. € 7 Elliot Anderson Nottingham Forest Manchester City 135 Mio. € 8 Philippe Coutinho FC Liverpool FC Barcelona 135 Mio. € 9 João Félix Benfica Lissabon Atlético Madrid 127,2 Mio. € 10 Jude Bellingham Borussia Dortmund Real Madrid 127 Mio. €

Manchester Citys neuer Rekord und die Dominanz der Premier League

Historische Bedeutung des Transfers: