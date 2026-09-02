Fußballgeschichte neu geschrieben: Enzo Fernández-Transfer in den globalen Top 4
Das weltweit führende Transfer- und Statistikportal Transfermarkt hat seine Rangliste der teuersten Einkäufe der Fußballgeschichte aktualisiert. Vom FC Chelsea zum Manchester Citygewechselt, hat der Transfer des Weltmeisters Enzo Fernández für 145 Millionen Euro einen festen Platz in den Top 4 dieser historischen Liste eingenommen.
Diese Summe entspricht dem Betrag, den der FC Liverpool vor einem Jahr für Stürmer Alexander Isak von Newcastle United zahlte, und wurde offiziell als teuerster Einkauf in der Geschichte des Teams von Enzo Maresca registriert.
Transfermarkt-Interpretation: Die 10 teuersten Transfers der Fußballgeschichte
Ranking der größten Finanzdeals im Weltfußball:
Platz
Spieler
Vom Verein
Zum Verein
Ablösesumme
1
Neymar
FC Barcelona
Paris Saint-Germain
222 Mio. €
2
Kylian Mbappé
AS Monaco
Paris Saint-Germain
180 Mio. €
3
Ousmane Dembélé
Borussia Dortmund
FC Barcelona
148 Mio. €
4
Alexander Isak
Newcastle United
FC Liverpool
145 Mio. €
4
Enzo Fernández
FC Chelsea
Manchester City
145 Mio. €
6
Morgan Rogers
Aston Villa
FC Chelsea
138 Mio. €
7
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Manchester City
135 Mio. €
8
Philippe Coutinho
FC Liverpool
FC Barcelona
135 Mio. €
9
João Félix
Benfica Lissabon
Atlético Madrid
127,2 Mio. €
10
Jude Bellingham
Borussia Dortmund
Real Madrid
127 Mio. €
Manchester Citys neuer Rekord und die Dominanz der Premier League
Historische Bedeutung des Transfers:
Einzigartig in der Geschichte der 'Citizens': Die Marke von 145 Millionen Euro macht ihn zumabsoluten Rekordeinkauf in der Vereinsgeschichte von Manchester City;
Finanzkraft der Premier League: Ein erheblicher Teil der Transfers in den Top 10 entfällt direkt auf die Giganten der englischen Premier League (Manchester City, FC Chelsea, FC Liverpool);
Zwei PL-Stars in den Top 5: Im weltweiten Ranking liegen Isak und Enzo Fernández nur hinter Neymar, Mbappé und Dembélé.
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