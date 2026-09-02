Offiziell: Borussia Dortmund verpflichtet Arsenal-Star

Der FC Arsenal hat offiziell bekannt gegeben, dass eines seiner größten Talente aus der eigenen Jugend, der 19-jährige Mittelfeldspieler Ethan Nwaneri, auf Leihbasis zu Borussia Dortmund wechselt. Dies teilte der Pressedienst der „Gunners“ mit.

Der Londoner Verein ist zuversichtlich, dass der junge Star in der Bundesliga wertvolle Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln wird.

„Wir sind gespannt auf seine nächsten Schritte“: Offizielle Stellungnahme von Arsenal

In einer offiziellen Mitteilung wünschte der Londoner Klub dem jungen Mittelfeldspieler viel Erfolg:

Herzliche Wünsche vom Verein: „Wir wünschen Ethan viel Erfolg bei seiner lehrreichen Zeit bei Borussia Dortmund und werden seinen weiteren Karriereweg mit großem Interesse verfolgen“;

Profivertrag: Das Eigengewächs aus London unterschrieb seinen ersten Profivertrag beim Verein im März 2024, kurz nachdem er 17 Jahre alt wurde.

Premier-League-Rekord und Nwaneris bisheriger Weg

Ethan Nwaneri hat bereits einen besonderen Platz in der Geschichte des modernen englischen Fußballs:

Historischer Rekordhalter: Mit nur 15 Jahren und 181 Tagen wurde er zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Premier League sowie zum jüngsten Spieler, der jemals für Arsenal in einem Pflichtspiel auflief;

Erfahrung bei Marseille: Der Spieler verbrachte die zweite Hälfte der letzten Saison als Leihgabe beim französischen Klub Olympique Marseille, wo er in 11 Pflichtspielen 2 Tore erzielte und 1 Vorlage gab;

Leistung bei Arsenal: In der abgelaufenen Saison absolvierte Ethan 12 Einsätze für die erste Mannschaft der Londoner und erzielte dabei 1 Tor.

Das Dortmunder Phänomen: Die Talentschmiede

Nwaneris nächstes Ziel ist kein Zufall für den Bundesligisten: