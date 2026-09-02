Fulham holt neuen Star aus Madrid: Warum hat sich Manuel Angel für London entschieden?

Real Madrid setzt seine traditionelle Politik bezüglich seiner Akademie-Absolventen fort und schickt ein weiteres Talent in die englische Premier League. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der als Kapitän der Jugendmannschaft des 'Königlichen Klubs' galt, Manuel Angel ist offiziell Mitglied des Londoner Klubs Fulham geworden.

Der persönliche Wunsch von Alvaro Arbeloa, der als Cheftrainer von Fulham ernannt wurde, spielte eine entscheidende Rolle beim Wechsel des jungen spanischen Stars nach London.

4 Millionen Euro und 50 Prozent der Rechte: Madrids klassische Strategie

Renommiert Marca berichtet, dass die finanziellen und rechtlichen Bedingungen des Transfers wie folgt aussehen:

Gewinn und Rechte von Real Madrid: Der Madrider Gigant verdiente 4 Millionen Euro mit dem Transfer seines 22-jährigen Spielers. Gleichzeitig behielt der Klub 50 Prozent der wirtschaftlichen Rechte an Angel (was es ihnen ermöglicht, ihn in Zukunft zurückzukaufen oder einen Anteil von 50 % an seinem nächsten Transfer zu erhalten);

Langfristiger Vertrag: Die Londoner unterzeichneten einen offiziellen Vertrag mit dem Spieler bis zum Sommer 2029. Die Vereinbarung enthält auch eine Option zur Verlängerung des Vertrags um ein weiteres Jahr;

Spielpraxis: Manuel Angel konnte in der vergangenen Saison bereits 4 Einsätze für die erste Mannschaft von Real Madrid in La Liga absolvieren.

Der Arbeloa-Faktor und die Londoner Herausforderung

Sportliche Bedeutung des Deals: