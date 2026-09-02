Fulham holt neuen Star aus Madrid: Warum hat sich Manuel Angel für London entschieden?

·7·Sport
Fulham holt neuen Star aus Madrid: Warum hat sich Manuel Angel für London entschieden?

Real Madrid setzt seine traditionelle Politik bezüglich seiner Akademie-Absolventen fort und schickt ein weiteres Talent in die englische Premier League. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der als Kapitän der Jugendmannschaft des 'Königlichen Klubs' galt, Manuel Angel ist offiziell Mitglied des Londoner Klubs Fulham geworden.

Der persönliche Wunsch von Alvaro Arbeloa, der als Cheftrainer von Fulham ernannt wurde, spielte eine entscheidende Rolle beim Wechsel des jungen spanischen Stars nach London.

4 Millionen Euro und 50 Prozent der Rechte: Madrids klassische Strategie

Renommiert Marca berichtet, dass die finanziellen und rechtlichen Bedingungen des Transfers wie folgt aussehen:

  • Gewinn und Rechte von Real Madrid: Der Madrider Gigant verdiente 4 Millionen Euro mit dem Transfer seines 22-jährigen Spielers. Gleichzeitig behielt der Klub 50 Prozent der wirtschaftlichen Rechte an Angel (was es ihnen ermöglicht, ihn in Zukunft zurückzukaufen oder einen Anteil von 50 % an seinem nächsten Transfer zu erhalten);

  • Langfristiger Vertrag: Die Londoner unterzeichneten einen offiziellen Vertrag mit dem Spieler bis zum Sommer 2029. Die Vereinbarung enthält auch eine Option zur Verlängerung des Vertrags um ein weiteres Jahr;

  • Spielpraxis: Manuel Angel konnte in der vergangenen Saison bereits 4 Einsätze für die erste Mannschaft von Real Madrid in La Liga absolvieren.

Der Arbeloa-Faktor und die Londoner Herausforderung

Sportliche Bedeutung des Deals:

  • Vertrauter Mentor: Manuel wurde zu einem wahren Anführer und Kapitän von Castilla, als er unter Alvaro Arbeloa spielte. Nachdem Arbeloa das Ruder beim Premier-League-Klub übernommen hatte, war er einer der Ersten, der seinen vertrauten Schützling nach England holte;

  • Neue Stufe in der Premier League: Der junge Mittelfeldspieler zielt darauf ab, das zentrale Mittelfeld von Fulham zu verstärken und sich im intensiven Tempo der Premier League als Stammspieler zu etablieren.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Sensationelle Übernahme in Brasilien: Welchen Verein haben Ronaldo und Roberto Carlos gekauft?Sensationelle Übernahme in Brasilien: Welchen Verein haben Ronaldo und Roberto Carlos gekauft?Heute, 08:28Offiziell: City bricht Premier-League-Transferrekord und verpflichtet Enzo Fernández!Offiziell: City bricht Premier-League-Transferrekord und verpflichtet Enzo Fernández!Heute, 08:22Manchester United zeigte Interesse an Rayan Ait-Nouri zum Ende des TransferfenstersManchester United zeigte Interesse an Rayan Ait-Nouri zum Ende des TransferfenstersHeute, 02:13Warum hat Oliveira den Kampf abgesagt? Tsarukyan enthüllt die Hintergründe des Duells gegen RuffyWarum hat Oliveira den Kampf abgesagt? Tsarukyan enthüllt die Hintergründe des Duells gegen RuffyHeute, 00:03Erste Entscheidung nach dem Knockout: Wird Moses Itauma erneut gegen Filip Hrgovic kämpfen?Erste Entscheidung nach dem Knockout: Wird Moses Itauma erneut gegen Filip Hrgovic kämpfen?Gestern, 23:58Usyk sprach über Hrgovics sensationellen Sieg und Itaumas K.o.Usyk sprach über Hrgovics sensationellen Sieg und Itaumas K.o.Gestern, 23:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“