Offiziell: City bricht Premier-League-Transferrekord und verpflichtet Enzo Fernández!

Der Mittelfeldspieler des FC Chelsea und der argentinischen Nationalmannschaft, Weltmeister Enzo Fernández ist offiziell Manchester CitySpieler geworden. Dies geht als einer der teuersten Transfers in die Geschichte der Premier League ein.

Das Team von Guardiola zahlte für den 25-jährigen Superstar satte 125 Millionen Pfund (ca. 146 Millionen Euro). Diese Summe egalisiert den Premier-League-Transferrekord von Alexander Isak, der von Newcastle zu Liverpool wechselte.

Historischer Vertrag und neue Herausforderung

Details der Vereinbarung zwischen Enzo Fernández und den „Cityzens“: