Sensationelle Übernahme in Brasilien: Welchen Verein haben Ronaldo und Roberto Carlos gekauft?

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Sensationelle Übernahme in Brasilien: Welchen Verein haben Ronaldo und Roberto Carlos gekauft?

Das legendäre Duo, das eine Ära im Weltfußball prägte, während es für die brasilianische Nationalmannschaft und Real Madrid spielte — Ronaldo und Roberto Carlos haben einen unerwarteten finanziellen Schritt unternommen. Ein von den beiden ehemaligen Stars geführtes Investorenkonsortium hat offiziell einen Anteil von 80 Prozent an Inter de Limeira erworben, einem Verein aus der dritten brasilianischen Liga (Serie C).

Dieser Investitionsdeal wird nicht nur von den Fans des Vereins, sondern von der gesamten südamerikanischen Fußballgemeinschaft als große Sensation wahrgenommen.

80 Millionen Dollar und ein 10-Jahres-Strategieplan

Die Zusammensetzung der finanziellen Verpflichtungen des von den legendären Spielern geführten Konsortiums:

  • Investitionsumfang: Ronaldo und Roberto Carlos planen, in den nächsten 10 Jahren insgesamt 454 Millionen brasilianische Real (ca. 80 Millionen US-Dollar) in die Entwicklung der Infrastruktur, der Akademie und des Kaders des Vereins zu investieren;

  • Kontrollmehrheit: Die Investoren haben 80 Prozent der Vereinsanteile vollständig erworben, um die volle Kontrolle über die Führung des Teams zu übernehmen;

  • Hauptziel: Die finanzielle Stabilität des Vereins zu sichern, Schulden abzubauen und vor allem — das Team in kurzer Zeit in die brasilianische Serie A (Elite-Division) zu führen.

113 Jahre Geschichte: Was ist Inter de Limeira für ein Verein?

Die historischen Wurzeln des Vereins, der zum Zentrum des neuen Projekts geworden ist:

  • Hundertjähriges Team: Inter de Limeira wurde 1913 gegründet und blickt auf 113 Jahre reicher Tradition zurück;

  • Glanzvolle Siege der Vergangenheit: Das Team erlebte seine goldene Ära in den 1980er Jahren — sie gewannen zweimal den Titel in der zweiten brasilianischen Liga und errangen eine historische Meisterschaft in der prestigeträchtigen Staatsmeisterschaft von São Paulo (Campeonato Paulista);

  • Wiedergeburt: Nun werden Ronaldos enorme geschäftliche Erfahrung im Management (zuvor gesammelt bei Real Valladolid und Cruzeiro) sowie Roberto Carlos' internationale Kontakte dazu dienen, dieses historische Team wiederzubeleben.

RonaldoRoberto CarlosInter de LimeiraBrasilienFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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