AnTuTu veröffentlicht das Ranking der leistungsstärksten Sub-Flaggschiffe für August

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AnTuTu veröffentlicht das Ranking der leistungsstärksten Sub-Flaggschiffe für August

Die bekannte Benchmark-Plattform AnTuTu hat ihr neues Ranking der leistungsstärksten Android-Smartphones im Sub-Flaggschiff-Segment für den Monat August 2026 vorgestellt. Diese Liste ist bedeutsam, da sie die aktuellen Trends auf dem Mobilfunkmarkt sowie den Wettbewerb zwischen den Prozessoren deutlich aufzeigt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com belegte das Modell Honor 600 Pro zum Ende des letzten Monats den ersten Platz. Diese für den chinesischen Markt bestimmte Version erreichte beeindruckende 2.187.704 Punkte und wurde damit zum absoluten Spitzenreiter ihrer Klasse.

Die Dominanz der MediaTek-Prozessoren

Es wird darauf hingewiesen, dass das im Ranking aufgeführte Honor 600 Pro auf der modernen MediaTek Dimensity 8550 Elite Plattform basiert. Interessanterweise basiert die globale Version dieses Smartphones auf einem anderen Prozessor — dem Snapdragon 8 Elite, was die regionalen Unterschiede verdeutlicht.

Den zweiten Platz belegte das Oppo Reno 16. Ausgestattet mit dem Dimensity 8550 Super Chip, erzielte dieses Gerät 2.145.230 Punkte. Die Top Drei werden durch das Oppo K15 Pro (Dimensity 8500 Super) komplettiert, das ein Ergebnis von 2.132.203 Punkten verzeichnete.

Testergebnisse und technische Analyse

Experten weisen darauf hin, dass die gesamten Top Ten des Sub-Flaggschiff-Rankings für August ausschließlich aus Geräten mit MediaTek-Prozessoren bestehen. Dies unterscheidet sich deutlich vom Ranking der leistungsstärksten Flaggschiffe, das in diesem Monat veröffentlicht wurde, da die Flaggschiffe vollständig auf Qualcomm SoC basierten.

Diese Daten wurden in China im Zeitraum vom 1. August bis zum 31. August dieses Jahres mit AnTuTu V11 erhoben. Es ist zudem zu beachten, dass das Ranking den Durchschnittswert jedes Geräts berücksichtigt und nicht den Höchstwert, weshalb einige Smartphones in individuellen Tests durchaus noch höhere Ergebnisse erzielen können.

AnTuTuHonorMediaTekSmartphonesRanking
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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