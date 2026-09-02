Offiziell: Barcelona trennt sich von zwei Spielern

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Offiziell: Barcelona trennt sich von zwei Spielern

Der katalanische Klub Barcelona hat in der Schlussphase des Sommertransferfensters wichtige Entscheidungen bezüglich seiner La-Masia-Akademieabsolventen getroffen. Laut der offiziellen Mitteilung des Klubs werden zwei vielversprechende Spieler ihre Karrieren in ausländischen Ligen fortsetzen.

Der Verteidiger Alvaro Cortes wurde fest zum belgischen Klub Royal Antwerp transferiert, während der junge offensive Mittelfeldspieler Toni Fernandez an den italienischen Verein Venezia ausgeliehen wurde.

Alvaro Cortes bei Royal Antwerp: Vertragsdetails und Statistiken

Einzelheiten der Vereinbarung mit dem belgischen Klub:

  • Vorteil für Barça: Die Katalanen stimmten dem festen Transfer des 21-jährigen Innenverteidigers zu, sicherten sich jedoch eine prozentuale Beteiligung an einem zukünftigen Verkauf;

  • Spielpraxis: Cortes absolvierte in der letzten Saison für Barcelona1 Pflichtspiel für die erste Mannschaft;

  • Führungsrolle bei Barcelona B: Während der abgelaufenen Saison 2025/2026 bestritt der Verteidiger 27 Spiele für die Reservemannschaft (Barcelona Atletic) und erzielte trotz seiner defensiven Rolle 3 Tore und 2 Vorlagen.

Toni Fernandez wechselt nach Italien: Rückkaufklausel vereinbart

Der Wechsel des 18-jährigen Talents zu Venezia und die Vorsichtsmaßnahmen des Klubs:

  • Leihe und Kontrolle: Die Führung von Barcelona hat Toni Fernandez auf Leihbasis in die italienische Liga ziehen lassen. Gleichzeitig wurde der Vertrag explizit um eine Rückkaufklausel (Buy-back) sowie eine Beteiligung an zukünftigen Transfererlösen ergänzt;

  • Talentniveau: Der 18-jährige Flügelspieler hatte bereits sein Debüt für die erste Mannschaft in La Liga gegeben (1 Spiel);

  • Effizienz in der Reserve: Fernandez kam für Barça B in 24 Spielen zum Einsatz, erzielte 5 Tore und gab 3 Vorlagen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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