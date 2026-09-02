Tourist, der einen 200.000-Dollar-Diamanten im Mund versteckte, inhaftiert

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Tourist, der einen 200.000-Dollar-Diamanten im Mund versteckte, inhaftiert

Ein ausländischer Tourist, der versuchte, einen Edelstein in Singapur zu stehlen, wurde gerichtlich zu einer Haftstrafe verurteilt. Er versteckte einen Diamanten im Wert von fast 200.000 Dollar in seinem Mund, um ihn unbemerkt aus einem Juweliergeschäft zu schmuggeln.

Dies The Straits Times berichtete.

Wie bekannt wurde, verurteilte ein Gericht in Singapur den ausländischen Touristen am 1. September wegen eines schweren Diebstahls zu zwei Jahren und vier Monaten Haft. Das ungewöhnliche Verbrechen ereignete sich in einem der renommiertesten und luxuriösesten Juweliergeschäfte der Stadt.

Der Täter betrat das Geschäft als gewöhnlicher Kunde und gab vor, Schmuck kaufen zu wollen. Während der Verkäufer ihm verschiedene Stücke zeigte, nutzte der Mann einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit des Personals.

Er nutzte diese Gelegenheit, nahm heimlich einen Diamanten im Wert von fast 200.000 Dollar und versteckte ihn in seinem Mund. Auf diese Weise wollte er den Edelstein aus dem Laden bringen.

Sein Plan ging jedoch nicht auf. Die Mitarbeiter bemerkten schnell, dass der Diamant fehlte, und ergriffen Maßnahmen, um den Verdächtigen am Verlassen des Gebäudes zu hindern. Sie kontrollierten die Ausgänge, bis die Polizei eintraf.

Der Festgenommene bestritt zunächst seine Tat. Dennoch ließen die Strafverfolgungsbehörden den Verdächtigen medizinisch untersuchen, um festzustellen, ob er den Edelstein bei sich trug.

Eine während der Untersuchung gemachte Röntgenaufnahme zeigte einen Fremdkörper in seinem Verdauungstrakt. So konnte die Polizei nachweisen, dass der Verdächtige den Diamanten versteckt hatte.

Später wurde der Edelstein auf natürlichem Wege wieder ausgeschieden. Daraufhin gestand der Täter vor Gericht seine Tat.

Infolgedessen bewertete das Gericht in Singapur das Verbrechen rechtlich und verhängte eine zweijährige und viermonatige Haftstrafe . Dieser Vorfall erregte Aufsehen als einer der Diebstahlsfälle, bei denen ein Wertgegenstand auf ungewöhnliche Weise versteckt wurde.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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