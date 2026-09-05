Andy Ruiz's erfolglose Rückkehr: Er verlor gegen Damian Knyba in New Jersey

Der ehemalige Weltmeister Andy Ruiz Jr. stieg zum ersten Mal seit 2024 wieder in den Ring. Doch der Kampf in New Jersey endete für ihn nicht mit dem erhofften Ergebnis – Ruiz musste in der siebten Runde einen Niederschlag hinnehmen und verlor schließlich einstimmig nach Punkten gegen Damian Knyba.

Obwohl der Kampf auf 12 Runden angesetzt war, stellte sich heraus, dass kein K.o. nötig war, um den Sieger zu ermitteln. Die Entscheidung fiel nach der letzten Glocke.

Ruiz musste während des Kampfes einen Niederschlag hinnehmen

In der siebten Runde des Kampfes wurde Ruiz zu Boden geschickt. Dennoch erholte sich der mexikanisch-amerikanische Boxer und setzte den Kampf fort.

In den verbleibenden Runden kämpften beide Boxer bis zum Ende weiter, und der Sieger wurde durch das Urteil der Punktrichter bestimmt.

Die Punktrichter werteten den Kampf einstimmig für Knyba

In der Endabrechnung sahen alle drei Punktrichter Damian Knyba als Sieger:

114:113 — zugunsten von Knyba;

114:113 — zugunsten von Knyba;

117:110 — zugunsten von Knyba.

Damit sicherte sich Knyba einen einstimmigen Punktsieg über Ruiz.

Einer der wichtigsten Wendepunkte des Kampfes war der Niederschlag in der siebten Runde.

Rückkehr nach langer Pause für Andy Ruiz

Dieser Kampf war der erste Auftritt für Andy Ruiz seit 2024.

Sein vorheriger Kampf fand gegen Jarrell Miller statt, bei dem sich die Boxer nicht auf einen Sieger einigen konnten, was zu einem Unentschieden führte.

Danach musste man lange warten, bis Ruiz wieder in den Ring stieg.

Was war entscheidend für den Kampf?

Indikator Ergebnis Kampf Damian Knyba — Andy Ruiz Dauer Volle Distanz Niederschlag Ruiz — 7. Runde Sieger Damian Knyba Punktrichter-Wertung 114:113, 114:113, 117:110 Ruiz' vorheriger Kampf Unentschieden gegen Jarrell Miller, 2024

Wie geht es für Ruiz weiter?

Obwohl Andy Ruiz in den Ring zurückgekehrt ist, wirft der Kampf in New Jersey neue Fragen zu seiner Karriere auf.

Für den ehemaligen Weltmeister ist es am wichtigsten, nicht nur den ersten Kampf nach einer langen Pause zu bestreiten, sondern zu zeigen, dass er in zukünftigen Kämpfen wieder an sein altes Niveau anknüpfen kann.

Knyba hingegen sicherte sich einen wichtigen Sieg gegen einen namhaften Gegner. Die nächsten Kämpfe könnten nun einen erheblichen Einfluss auf die Position beider Boxer im Schwergewicht haben.