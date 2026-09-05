„Arman redet zu viel“: Dana White vor dem Kampf zwischen Tsarukyan und Ruffy

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„Arman redet zu viel“: Dana White vor dem Kampf zwischen Tsarukyan und Ruffy

UFC-Präsident Dana White hat die Aussage eines der Spitzenreiter in der Leichtgewichts-Rangliste, Arman Tsarukyan, wonach sein bevorstehender Kampf gegen den Brasilianer Mauricio Ruffy den „offiziellen Status eines Titelanwärter-Kampfes“ habe, offen zurückgewiesen. Sports Central In einem Interview mit dem Medium betonte der Chef der Organisation, dass der russische Kämpfer voreilig sei, und stellte klar, dass die Promotion keine garantierten Versprechen gebe, bevor ein Kampf überhaupt beendet sei.

„Ich bestätige nichts, bevor der Kampf vorbei ist“: Dana Whites Haltung

Der UFC-Chef reagierte gelassen auf die Versuche der Kämpfer, über die Medien Druck auszuüben:

  • Eine scharfe Zurückweisung von Tsarukyans Behauptung: „Ich mag es überhaupt nicht, über solche Dinge zu sprechen, bevor der Kampf vorbei ist. Arman redet vieles in seinem eigenen Namen“, sagte White und machte deutlich, dass Tsarukyans Worte eher eine persönliche Interpretation als eine offizielle Position seien.

  • Das Prinzip der Entscheidung nach Ergebnissen: Der Chef der Organisation betonte, dass die Pläne ausschließlich von den Ereignissen im Käfig abhängen: „Lassen Sie uns erst einmal sehen, wie dieser Kampf ausgeht“.

  • Die sensible Politik der Promotion: Es ist offensichtlich, dass die UFC andere Anwärter in der Division nicht verärgern möchte, indem sie Titelkämpfe im Voraus garantiert.

Widersprüchliche Ansprüche: Arman und Ruffy warten auf den Gürtel

Beide Sportler betrachten das bevorstehende Aufeinandertreffen als ihr letztes Ticket für eine Meisterschaftschance:

  • Tsarukyans Worte über eine „Garantie“: Arman hatte zuvor erklärt, dass er das Angebot für den Kampf gegen Ruffy nur unter einer Bedingung angenommen habe — er habe vom Management das Versprechen erhalten, dass ein Sieg direkt zu einem Titelkampf führen würde.

  • Mauricio Ruffys großes Selbstvertrauen: Der explosive und gefährliche brasilianische Kämpfer ist sich ebenfalls zu 100 Prozent sicher, dass sein nächster Kampf um den Meisterschaftstitel gehen wird, wenn er Tsarukyan besiegt.

  • Missverständnis bezüglich des Status: Die persönlichen Aussagen der Sportler kollidierten mit der Position von Dana White und steigerten die Spannung um den Kampf noch weiter.

UFC 331: Ein 5-Runden-Duell in Los Angeles

Dieser große Kampf im Leichtgewicht hat aufgrund seines Formats und Datums einen besonderen Status:

  • Datum und Ort: Der Kampf zwischen Arman Tsarukyan und Mauricio Ruffy findet am 19. September bei der nummerierten Veranstaltung „UFC 331“ in Los Angeles, USA, statt.

  • Ein 5-Runden-Test: Obwohl das Duell der Co-Main Event (co-main event) ist, wird es im vollen Fünf-Runden-Format ausgetragen — was bestätigt, dass die Organisation diesen Kampf mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie einen Titelkampf behandelt.

  • Situation in der Division: Wer auch immer in diesem Kampf einen spektakulären Sieg erringt, wird unweigerlich zum Herausforderer Nummer eins für den Titel.

Warum glaubst du, vermeidet Dana White es, Arman Tsarukyans Titelkampf-Aussagen offen zu bestätigen? Wer gewinnt den 5-Runden-Kampf am 19. September — der erfahrene Tsarukyan oder der gefährliche Brasilianer Ruffy? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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