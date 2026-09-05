Zu-Null-Spiel mit Husanov: City besiegt Coventry City zu Hause

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Zu-Null-Spiel mit Husanov: City besiegt Coventry City zu Hause

In der 3. Runde der Premier League konnte der amtierende Meister Manchester Cityeinen wichtigen und hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen Coventry City einfahren. In der Partie im Etihad Stadium, die von Millionen usbekischer Fans verfolgt wurde, stand unser Landsmann Abduqodir Husanov in der Startelf der „Cityzens“ und agierte souverän im Abwehrzentrum. Das entscheidende Tor des Tages erzielte der Top-Torjäger Erling Haaland.

Haalands Siegtreffer: Der entscheidende Schlag in der 26. Minute

Manchester Cityübernahm von Beginn an die Initiative und versuchte, die gegnerische Defensive zu durchbrechen:

  • Semenyos Flanke und Haalands Klasse: In der 26. Minute führte ein schneller Angriff der Gastgeber zum Erfolg – Erling Haaland verwertete eine präzise Hereingabe von Antoine Semenyo zur 1:0-Führung;

  • Ungenutzte Chancen: Auch in der zweiten Halbzeit erspielten sich die „Cityzens“ mehrere gefährliche Möglichkeiten, doch es fehlte an der nötigen Präzision, um das Ergebnis zu erhöhen;

  • Spannendes Finale und Kontrolle: Trotz gefährlicher Konter von Coventry City in der Schlussphase konnten die Gastgeber den 1:0-Vorsprung bis zum Abpfiff verteidigen.

Husanov im Abwehrverbund: An der Seite von Donnarumma und Dias

Der Auftritt des usbekischen Nationalverteidigers Abduqodir Husanov in der heutigen Partie verdient besondere Anerkennung:

  • Ein starker Wall mit Weltstars: Abduqodir Husanov verteidigte gemeinsam mit Torhüter Gianluigi Donnarumma, den Innenverteidigern Ruben Dias und Marc Guehi sowie Außenverteidiger Josko Gvardiol erfolgreich gegen die gegnerischen Angreifer (Awoniyi, Mason-Clark);

  • Zu-Null-Spiel: Dank der disziplinierten Leistung der Defensive blieb Manchester City ohne Gegentor;

  • Taktische Wechsel: Im Laufe der Partie brachte Pep Guardiola Phil Foden für Rayan Cherki sowie Buaddi und Mackay, um das Tempo hochzuhalten.

Tabelle: 3 Siege aus 3 Spielen und die Tabellenführung

Dieser Sieg festigte die Position von Manchester City zu Saisonbeginn weiter:

  • Platz 1 mit 9 Punkten: Die „Cityzens“ haben alle drei Saisonspiele gewonnen und führen die Premier-League-Tabelle mit 9 Punkten an;

  • Coventry in der Krise: Die Gäste konnten nach drei Spieltagen noch keinen Punkt sammeln und verweilen in der unteren Tabellenregion.

Glauben Sie, dass Abduqodir Husanov durch seine heutige Leistung im Etihad zu einem festen Bestandteil der Abwehr von Manchester City werden kann? Wie bewerten Sie seinen Einsatz auf einer Skala von 1 bis 10? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

Premier LeagueManchester CityAbduqodir HusanovErling HaalandFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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