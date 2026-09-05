Tecno präsentiert neues Konzept-Smartphone mit rahmenlosem Display

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Tecno präsentiert neues Konzept-Smartphone mit rahmenlosem Display

Auf der IFA 2026 in Berlin wurde ein einzigartiges Gerät vorgestellt, das die Aufmerksamkeit der Technologiewelt auf sich zog. Die Marke Tecno präsentierte ein neues Konzept-Smartphone mit einem komplett rahmenlosen Display. Dieses Gerät ist von Bedeutung, da es neue Designstandards in der Mobilfunkbranche setzen könnte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com gibt es an der Vorderseite des vorgestellten Geräts nahezu keine schwarzen Ränder mehr. Nachdem der visuelle Rahmen um das Display entfernt wurde, scheint der zentrale Teil des Gehäuses durch einen dünnen, hellen Rand abgetrennt zu sein. Die Hersteller nutzten komplexe technische Ansätze, um diese einzigartige Designlösung zu erreichen.

Innovative Technologie und Montageprozess

Experten erklären, dass für dieses beeindruckende Ergebnis ein spezielles doppellagiges Schutzglas verwendet wurde. Der untere Teil dieses Glases wölbt sich um den mittleren Rahmen des Gehäuses und deckt die üblichen schwarzen Bereiche vollständig ab. Das Ergebnis ist ein Bildschirm, der die gesamte Fläche ohne schwarze Ränder ausfüllt.

Diese Lösung war jedoch nicht einfach. Um diese Konstruktion umzusetzen, mussten die Ingenieure von Tecno den Display-Montageprozess grundlegend ändern. Zudem wurden das Touch-System und die Schnittstellenelemente vollständig an die neuen Designanforderungen angepasst.

Technische Möglichkeiten und Zukunftspläne

Die technischen Spezifikationen des Geräts zeigen, dass es sich auf dem Niveau eines modernen Flaggschiffs befindet. Das Smartphone ist mit einem hochwertigen 6,78-Zoll AMOLED-Panel mit 1,5K-Auflösung und Unterstützung für eine 144 Hz Bildwiederholrate ausgestattet. Dies bietet dem Nutzer nicht nur ein perfektes Aussehen, sondern auch eine flüssige und hochwertige Darstellung.

Bisher hat Tecno keine konkreten Informationen zur Massenproduktion dieses Konzeptmodells gegeben. Dennoch gaben Unternehmensvertreter an, dass die fortschrittlichen Technologien, die bei der Arbeit an diesem einzigartigen Projekt gewonnen wurden, in zukünftigen Flaggschiff-Smartphone-Serien ihren Platz finden werden.

TecnoSmartphoneIFA 2026TechnologieKonzept
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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