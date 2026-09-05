Usbekische Superliga Nach einem überzeugenden 5:2-Sieg gegen den Klub Mash’al aus Muborak am 20. Spieltag konnte sich Sogdiana aus Jizzax in der Tabelle deutlich verbessern. Nach dieser torreichen und dramatischen Begegnung nahm Cheftrainer Ulugbek Bakaev an der Pressekonferenz teil. Trotz des hohen Ergebnisses sprach der erfahrene Fachmann offen über die ernsthaften Gefahren, die der Gegner erzeugte, den aufopferungsvollen Einsatz der Verteidiger und des Torhüters sowie den Faktor der effizienten Chancenverwertung.

Ein frühes Tor und der 20-minütige Druck von Mash’al

Ulugbek Bakaev äußerte sich zur strategischen Bedeutung des Spiels und den dramatischen Wendungen in der ersten Halbzeit:

Strategische Aufgabe und Siegermentalität: „Wir wussten, dass dieses Spiel strategisch sehr wichtig ist. Wir haben die Jungs nur auf einen Sieg vorbereitet.“

Das aggressive Spiel von Mash’al: Trotz des frühen Führungstreffers versuchte der Gegner, die Initiative zu ergreifen: „Wir haben ein frühes Tor erzielt, dann kam Mash’al für etwa 20 Minuten voll ins Spiel, agierte aggressiv und kreierte viele gefährliche Situationen.“

Gefahr von 3–4 Gegentoren: „Meiner Meinung nach hätte der Gegner in diesen Situationen 3–4 Tore erzielen können. Aber wir konnten den Ball zum richtigen Zeitpunkt klären.“

Defensivreihe und die zuverlässige Leistung des Torhüters

Die Disziplin und Ruhe der Gastgeber in schwierigen Momenten legten den Grundstein für den Sieg:

Widerstandsfähigkeit in der Abwehr: Der Trainer lobte das organisierte Auftreten des Teams unter Druck: „In der Abwehr haben die Jungs ihre Aufgaben voll erfüllt.“

Paraden des Torhüters: Die Fähigkeit des Torhüters, mehrere gefährliche Chancen zu vereiteln und dem Team psychologischen Auftrieb zu geben, wurde besonders hervorgehoben: „Der Torhüter hat auch großartig gespielt.“

Anerkennung eines verdienten Erfolgs: Bakaev stellte fest, dass das Endergebnis der Logik des Spiels entsprach: „Insgesamt haben wir den heutigen Sieg voll und ganz verdient.“

Die Unberechenbarkeit des Fußballs und eiskalte Chancenverwertung

Der Experte führte den Erfolg mit dem hohen Ergebnis auf unvorhersehbare Faktoren zurück:

Ein 5:2-Ergebnis war nicht vorhersehbar: „Ein solches Spiel kann man nie vorhersagen. Fußball ist ein unberechenbarer Sport.“

100-prozentige Chancenverwertung: „Deshalb hat uns die Tatsache, dass wir die meisten der kreierten Chancen genutzt haben, unser Spiel sowohl im Angriff als auch in der Abwehr erheblich erleichtert“, fügte der Experte hinzu.

Der Aufwärtstrend der Jizzax-Mannschaft: Mit 5 erzielten Toren und 3 wichtigen Punkten konnte sich Sogdiana aus der Gefahrenzone der Tabelle lösen und seine Position vor dem Saisonfinale festigen.

Was denken Sie: War der 5:2-Sieg von Sogdiana das Ergebnis der hohen Offensivqualität der Jizzax-Mannschaft oder die Folge grober Abwehrfehler von Mash’al? Können die Schützlinge von Ulugbek Bakaev ihre Produktivität bis zum Saisonende beibehalten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!