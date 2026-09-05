Aljamain Sterling macht die UFC für den Knockout von Umar Nurmagomedov verantwortlich

Der ehemalige UFC-Bantamgewichtschampion Aljamain Sterling äußerte sich letzte Woche kritisch zum verheerenden Knockout des dagestanischen Stars Umar Nurmagomedov im Kampf gegen den Chinesen Song Yadong. Der erfahrene amerikanische Kampfsportler betonte, dass nicht nur der Kämpfer selbst, sondern auch die Eile des UFC-Managements eine große Rolle bei Umars schwerer Niederlage spielte – die Organisation stellte ihn in zu kurzer Zeit vor zu hochkarätige Gegner.

„Das Niveau der Gegner hätte schrittweise gesteigert werden müssen“: Sterlings offene Kritik

In seinem neuesten Analyse-Video auf seinem YouTube-Kanal listete Aljamain Sterling die strategischen Fehler bei der Karriereplanung von Umar Nurmagomedovauf:

Bestätigung der ersten Warnung: „Ich habe genau das offen angesprochen, als Umar gerade erst in die UFC kam. Das Niveau der Gegner muss schrittweise und ohne Eile gesteigert werden. In diesem Sport zahlt man für übermäßige Eile einen hohen Preis.“

Die Tests gegen Bautista und Song Yadong: „Umar hatte einen sehr harten und ausgeglichenen Kampf gegen Mario Bautista, und jetzt haben wir alle gesehen, was passiert ist.“

Der negative Einfluss der Organisation: Sterling kritisierte das Vorgehen der UFC-Führung: „Ich glaube nicht, dass die UFC ihm einen Gefallen getan hat, indem sie ihn so schnell an die Spitze gepusht hat. Wir sehen jetzt alle die negativen Folgen dieser künstlichen Eile.“

Verlorener Titel gegen Dvalishvili und gerissene Siegesserie

Umar Nurmagomedoverlebte in den letzten Jahren ein Auf und Ab:

Der erste Rückschlag im Titelkampf: Nach 6 Siegen in Folge im UFC-Oktagon kämpfte Umar im Januar letzten Jahres gegen Merab Dvalishvili um den Meisterschaftsgürtel und musste die erste Niederlage seiner Karriere durch einstimmige Entscheidung hinnehmen;

Wichtiger Sieg über Figueiredo: Danach besiegte der Dagestaner Mario Bautista und den ehemaligen Champion Deiveson Figueiredo und schien wieder fest im Titelrennen zu sein;

Die Hürde Song Yadong: Mit dem Ziel, den dritten Sieg in Folge einzufahren und sich einen weiteren Titelkampf zu sichern, wurde Umar von einem unerwarteten und präzisen Schlag des chinesischen Knockout-Künstlers Song Yadong getroffen und kassierte den ersten Knockout seiner Karriere.

Was denkst du: Ist die Kritik von Aljamain Sterling an der UFC berechtigt – war Umar wirklich ein Opfer eines schlecht gewählten Zeitplans und hohen Drucks, oder liegt das Problem in seiner Defensivtaktik? Kann Nurmagomedov nach diesem schweren Knockout wieder auf Meisterschaftsniveau zurückkehren? Schreib deine Meinung in die Kommentare!