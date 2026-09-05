Khamzat Chimaev spricht offen über den schockierenden Knockout von Umar Nurmagomedov

Der ehemalige UFC-Anwärter Khamzat Chimaev, der als einer der ungeschlagenen Stars im Leichtgewicht gilt, Umar Nurmagomedovs unerwartete Knockout-Niederlage gegen den Chinesen Song Yadong, gab seine erste offizielle Reaktion ab. Vor dem Hintergrund dieses Rückschlags, der die MMA-Welt erschütterte, äußerte sich Chimaev offen und unparteiisch über das Potenzial des dagestanischen Kämpfers, seine mentale Stärke und die Tatsache, dass niemand im Octagon vor dem Risiko eines Knockouts gefeit ist.

«Eine von Kindheit an geformte Schule und ein unerwarteter Schlag»

Khamzat Chimaev Umar Nurmagomedovdrückte seine Zuversicht aus, dass die erste vernichtende Niederlage seiner Karriere ihn nicht brechen würde:

Niederlage und die Aussicht auf ein Comeback: «Leider hat Umar verloren. Ich denke, er wird noch stärker zurückkommen», betonte Chimaev und lobte die Mentalität seines Kollegen;

Der Faktor große Erfahrung: «Er ist ein Junge mit viel Erfahrung, er betreibt diesen Sport seit seiner Kindheit», bemerkte der ehemalige Anwärter und betonte, dass Nurmagomedovs solides Fundament den Weg für zukünftige Siege ebnen wird;

Song Yadongs Heldentat: Der kühle und präzise Knockout-Schlag des Chinesen Song Yadong, der vor dem Kampf als absoluter Außenseiter galt, stoppte vorübergehend Umars Streben nach dem Meisterschaftsgürtel.

«Niemand ist vor einem Knockout sicher: Ich werde weiterhin Ringen einsetzen»

Chimaev ging auf seinen Kampfstil und die unerwarteten Situationen in der Welt der Kampfkünste ein und erklärte die brutale Natur des Sports:

Die Unvorhersehbarkeit der Gefahr: «Wenn Sie mich fragen, kann ich nicht vorhersagen, ob ich ausgeknockt werde. Ich mache einfach weiter meine Arbeit»;

Takedown- und Bodenkampf-Taktik: Chimaev erklärte, warum er auf Ringen setzt, um gegnerischen Schlägen auszuweichen und die Dominanz zu wahren: «Ich übe jeden Tag im Fitnessstudio Takedown-Techniken, warum sollte ich sie nicht auch im Kampf anwenden?»;

«Alles kann passieren»: «In unserem Sport kann alles passieren», erinnerte Khamzat daran, dass selbst die geschicktesten Kämpfer im MMA durch einen einzigen Fehler oder einen Glückstreffer verlieren können.

Glauben Sie, dass Umar Nurmagomedov seine Fehler korrigieren und nach dem schweren Knockout gegen Song Yadong ins Titelrennen zurückkehren kann? Ist Ringen und Bodenkampf, wie Khamzat Chimaev betonte, der einzige Weg, um einem Knockout im Octagon zu entgehen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!