Shavkat Rakhmonov offenbart seinen Vorteil gegenüber Islam Makhachev

Die Diskussionen über einen möglichen Kampf zwischen Shavkat Rakhmonov und Islam Makhachev sind wieder entbrannt. Der ungeschlagene Kämpfer aus Kasachstan verriet, auf welchen Aspekt er bei einem Aufeinandertreffen mit dem amtierenden Champion setzt.

Laut Rakhmonov könnte einer der entscheidenden Faktoren bei ihrem potenziellen Aufeinandertreffen der Kampf im Stand sein.

„Bist du der gefährlichste Gegner?“

Rakhmonov wurde gefragt, ob er sich selbst für den gefährlichsten Gegner in der Division für Makhachev hält.

Der Kämpfer beantwortete diese Frage selbstbewusst:

„Ich denke schon.“

Als er gefragt wurde, wie er Makhachev besiegen könnte, nannte Rakhmonov seinen Hauptvorteil.

In welchem Aspekt hält sich Rakhmonov für überlegen?

Laut dem kasachischen Kämpfer sind seine Fähigkeiten im Standkampf besser als die von Makhachev.

„Meine Fähigkeiten im Stand sind besser als die von Islam“, sagte Rakhmonov.

Diese Aussage unterstreicht einen der interessantesten Punkte eines möglichen Kampfes: Rakhmonov betont den Standkampf anstelle des Bodenkampfes, der eine der Hauptstärken von Makhachev ist.

Warum ist diese Konfrontation interessant?

Makhachev ist für seinen Ringer- und Kontrollstil bekannt. Rakhmonov hingegen hat sich als universeller Kämpfer bewiesen.

Im Hinblick auf einen möglichen Kampf gegen Makhachev im Jahr 2025 sagte er, dass er ihn in verschiedenen Bereichen des Oktagons in schwierige Situationen bringen könne.

Daher ist das Interesse an zwei verschiedenen Szenarien für einen potenziellen Kampf groß:

Kampfverlauf Erwartete Hauptkonfrontation Standkampf Rakhmonov wird versuchen, seine Überlegenheit zu demonstrieren Ringen Eine der Stärken von Makhachev könnte zum Einsatz kommen Bodenkampf Das Niveau der Kontrolle und Verteidigung wird entscheidend Clinch Die Vielseitigkeit beider Kämpfer wird auf die Probe gestellt

Woher kommt Rakhmonovs Zuversicht?

Während seiner UFC-Karriere hat Rakhmonov seine Vielseitigkeit gegen hochkarätige Gegner unter Beweis gestellt. Die UFC hob seine umfassenden Kampffähigkeiten bereits früh in seiner Karriere hervor.

Gleichzeitig bleibt ein potenzieller Kampf gegen Makhachev ein offenes Thema. Rakhmonov selbst betont weiterhin, dass er einer der unangenehmsten Gegner für Makhachev sei.

Die Hauptfrage bleibt offen

Rakhmonovs Meinung, dass er im Stand besser sei, ist seine persönliche Einschätzung. In einem echten Kampf müsste diese Überlegenheit gegen Makhachevs Ringen, Kontrolle und taktischen Plan bewiesen werden.

Aus diesem Grund gibt es für die Fans eine zentrale Frage:

Kann Rakhmonov Makhachevs Ringer-Überlegenheit mit seinem Vorteil im Standkampf kontern?

Sollten die beiden ungeschlagenen Kämpfer im Oktagon aufeinandertreffen, könnte genau diese Konfrontation zu einer der größten Intrigen eines möglichen Kampfes werden.